Infortunio Kean, nuovo problema fisico per l’attaccante del Como durante il percorso di recupero. Il club conferma ulteriori accertamenti medici. Intanto Fabregas valuta possibili rinforzi sul mercato

Non sembra esserci pace per Moise Kean. L’attaccante del Como, già fermo da diverse settimane per un problema alla tibia, deve fare i conti con un nuovo contrattempo fisico che rischia di allungare ulteriormente i tempi di recupero. Una situazione particolarmente delicata per Cesc Fabregas, che potrebbe ritrovare il centravanti soltanto nel 2027.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore avrebbe accusato un nuovo fastidio durante una seduta di allenamento personalizzata. I primi controlli non avrebbero chiarito l’entità del problema, rendendo necessari ulteriori esami.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Infortunio Kean, il Como conferma il nuovo problema: il comunicato ufficiale

Dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, il Como è intervenuto direttamente per chiarire la situazione dell’attaccante attraverso una nota ufficiale.

IL COMUNICATO DEL COMO – «A seguito di un problema verificatosi durante l’allenamento, Moise si sta sottoponendo a ulteriori accertamenti medici. La priorità del club è sostenerlo nel suo percorso di recupero e fornirà aggiornamenti non appena avrà ulteriori informazioni da condividere».

Non è ancora chiaro se il nuovo problema sia collegato all’infortunio alla tibia. Al momento, secondo la ricostruzione del quotidiano, non sarebbe previsto un intervento chirurgico.

Kean, rientro nel 2027? I tempi di recupero preoccupano Fabregas

Il ritorno dell’ex Fiorentina era inizialmente previsto per l’inizio di dicembre, con la speranza di anticiparlo agli ultimi giorni di novembre.

Il nuovo stop potrebbe però modificare completamente i programmi. Anche nell’ipotesi più favorevole, il recupero potrebbe richiedere alcune settimane aggiuntive, mettendo a rischio la presenza di Kean nell’ultima partita del 2026, contro il Milan il 19 dicembre.

Finora l’attaccante ha disputato appena 158 minuti, saltando 9 delle prime 13 partite e senza trovare la via del gol.

Calciomercato Como, Camello nel mirino: pronta un’offerta da 10 milioni

Le difficoltà fisiche di Kean spingono il Como a valutare possibili rinforzi offensivi per gennaio, considerando anche le indisponibilità di Diao, Addai e Rodriguez.

In cima alla lista, secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe Sergio Camello, attaccante del Rayo Vallecano autore di 7 reti in 12 presenze nella Liga.

Il club lariano starebbe preparando una proposta da circa 10 milioni di euro per il centravanti spagnolo, il cui contratto scadrà nel 2027.

Un altro profilo seguito sarebbe Hamza Abdelkarim, giovane attaccante egiziano del Barcellona, anche se il padre del giocatore ha smentito le indiscrezioni relative a una possibile partenza.

Il Como resta dunque in attesa degli accertamenti su Moise Kean, mentre Fabregas potrebbe essere costretto a rivedere i propri piani offensivi in vista della seconda parte della stagione.