Argentina Costa Rica 7-0, l’Albiceleste chiude il 2026 con una goleada: doppiette di Nico Paz, Julián Álvarez e Franco Mastantuono

L’Argentina chiude il 2026 con una prestazione travolgente, superando il Costa Rica per 7-0 nell’amichevole disputata all’Estadio Mario Alberto Kempes di Cordoba. Una vittoria che permette alla Nazionale di Lionel Scaloni di riscattare la precedente sconfitta contro l’Uruguay e di guardare con fiducia al futuro dopo l’addio di Lionel Messi.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

I protagonisti assoluti sono Nico Paz, Julián Álvarez e Franco Mastantuono, tutti autori di una doppietta. A completare il tabellino dei marcatori ci pensa Alexis Mac Allister, mentre in difesa arriva anche l’esordio del giocatore del Parma Mariano Troilo.

Argentina Costa Rica 7-0, Nico Paz protagonista: doppietta e numeri straordinari

La partita si mette immediatamente in discesa per l’Argentina. All’8′ è Nico Paz a sbloccare il risultato con una splendida conclusione di sinistro dalla distanza.

Al 35′ arriva il raddoppio di Julián Álvarez, seguito appena tre minuti più tardi dalla seconda rete del talento del Como, protagonista di una giocata individuale conclusa con un preciso destro.

Prima dell’intervallo, Álvarez completa la propria doppietta, portando il risultato sul 4-0.

Per Nico Paz si tratta del quarto e quinto gol nelle ultime cinque presenze con l’Albiceleste, numeri che confermano la sua crescita internazionale.

Al termine della gara, il trequartista ha espresso tutta la propria soddisfazione.

«Rappresentare il nostro Paese è il massimo, soprattutto in giorni così, in cui riceviamo tanto affetto dalla gente. Credo di stare migliorando e di divertirmi in campo, dove tutto diventa più facile grazie alla qualità incredibile dei miei compagni di squadra. Per me è fantastico poterci giocare».

Argentina Costa Rica, Mastantuono entra e segna due gol: debutto per Troilo

Nella ripresa, Scaloni decide di concedere spazio ad altri giocatori. Al posto di Nico Paz entra Franco Mastantuono, che impiega appena tre minuti per trovare il gol del 5-0, sfruttando un assist di Máximo Perrone.

Dopo la rete di Mac Allister al 78′, il talento argentino completa la propria doppietta all’88’, fissando il risultato sul definitivo 7-0.

«In nazionale ci vengo sempre con un entusiasmo senza eguali, indossare questa maglia è l’esperienza suprema e voglio dare il mio contributo per migliorare tutti i giorni. Stiamo lavorando sodo e con questa vittoria chiudiamo un bell’anno solare».

Serata speciale anche per Mariano Troilo, difensore del Parma entrato al posto di Lisandro Martínez e al debutto con la Nazionale maggiore.

«Sono molto emozionato per il mio esordio, indossare questa maglia è il massimo che un calciatore possa chiedere. Sognavo questo momento da quando ero bambino, ringrazio la mia famiglia che sarà emozionata quanto me. Cerco sempre di lavorare al massimo e sapevo che prima o poi questa opportunità sarebbe arrivata».

Argentina, Dibu Martinez nella storia: raggiunto il record di Sergio Romero

La goleada permette anche a Emiliano Martinez di raggiungere un traguardo importante: 47 partite senza subire gol con l’Argentina, eguagliando il primato di Sergio Romero.

Il portiere ha sottolineato l’importanza di ritrovare entusiasmo dopo un periodo complicato.

«Vogliamo riconquistare il cuore dei tifosi. Personalmente ho dovuto affrontare diverse difficoltà, per ultima la frattura della mascella. Dovevo rimettermi in forma perché i miei compagni di squadra hanno bisogno di me al cento per cento, sapevamo di dover dare qualcosa in più e volevamo vincere anche senza Messi. I ragazzi amano essere qui e sono totalmente dediti alla causa, si stanno adattando un passo alla volta. Il 2026 resta un anno positivo, abbiamo giocato la finale dei Mondiali e ne sono orgoglioso».

Argentina, Scaloni guarda al futuro dopo Messi: le parole del commissario tecnico

La nuova Argentina continua dunque il proprio percorso di rinnovamento. Scaloni non ha ancora assegnato la maglia numero 10 lasciata libera da Messi, scegliendo di concentrarsi sulla crescita collettiva.

In conferenza stampa, il CT ha ripercorso anche il cammino dell’Albiceleste nell’ultimo Mondiale.

«Alcune partite degli ultimi Mondiali rimarranno per sempre nelle nostre menti e nei nostri cuori, come le epiche vittorie contro Egitto e Inghilterra che ci hanno fatto provare delle sensazioni incredibili. La prima cosa che mi viene in mente è la soddisfazione per aver svolto un buon lavoro, abbiamo sempre cercato di essere all’altezza del nostro Paese».

Il 7-0 contro il Costa Rica rappresenta così un segnale incoraggiante per il nuovo ciclo argentino, con Nico Paz, Álvarez e Mastantuono pronti a diventare i riferimenti offensivi della Nazionale dopo l’era Messi.