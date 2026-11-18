Nuovo problema in allenamento per l’ex Fiorentina, che era stato curato a Barcellona a fine ottobre: i lariani pensano a Camello e a Scamacca



Brutte notizie per il Como e per Moise Kean. Il club del presidente indonesiano Mirwan Suwarso ha reso noto martedì che l’attaccante si sta sottoponendo a ulteriori accertamenti dopo un problema verificatosi durante l’allenamento: “La priorità del club è sostenere Moise nel suo percorso di recupero. Como 1907 fornirà aggiornamenti non appena avrà ulteriori informazioni da condividere”. Il giocatore, centravanti classe 2000 e nazionale azzurro, è fermo dall’infortunio alla tibia rimediato in Nazionale, e il suo ritorno in campo sembra ora posticiparsi almeno al 2027.

Il cammino di Kean al Como

Kean, ex Juventus, è arrivato in estate dalla Fiorentina con un prestito oneroso da 5 milioni di euro e obbligo di riscatto fissato a 30 milioni più 5 di bonus. A fine ottobre si era sottoposto a un trattamento alla tibia nella clinica del dottor Cugat a Barcellona, con tempi di recupero stimati in cinque settimane. La cura, però, non è stata risolutiva, e nel frattempo sono sorte nuove complicazioni.

La ricerca del sostituto

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Il Corriere della Sera scrive che a Como si pensa già a un sostituto, anche perché Tasos Douvikas, attaccante greco blindato con un contratto fino a giugno 2031, non può giocare tutte le partite. Tra i profili accostati alla squadra di Cesc Fabregas, tecnico spagnolo ed ex centrocampista di Arsenal e Barcellona, ci sono Sergio Camello, attaccante spagnolo del Rayo Vallecano, e l’italiano Gianluca Scamacca.

Scamacca, il piano B

Scamacca, classe 1999 cresciuto nella Roma, con un passato anche tra Genoa e Sassuolo, è legato all’Atalanta fino al giugno 2028: i bergamaschi lo avevano acquistato dal West Ham per 28 milioni più 2 di bonus, anticipando l’Inter nell’estate 2023. In nerazzurro ha segnato 36 gol in 95 presenze, tre dei quali in 12 gare di quest’anno, ma con l’arrivo di Maurizio Sarri sembra aver perso il posto a favore del montenegrino Nikola Krstović. Non è escluso che a gennaio l’Atalanta decida di sacrificarlo, e lui potrebbe vedere con favore l’idea di cambiare aria per rilanciarsi anche in chiave Nazionale.

La Nazionale

Il ct Roberto Mancini lo ha impiegato solo nei minuti di recupero della sfida di Nations League vinta 3-1 in rimonta contro la Francia a San Siro, quando ha sostituito Pio Esposito, autore di una doppietta. Un segnale di come il centravanti abbia bisogno di spazio per tornare protagonista.