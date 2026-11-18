Real Madrid, Arda Guler rinnova ufficialmente il suo contratto fino al 2032. Ora si pensa al ritorno di Nico Paz in blancos

Il Real Madrid blinda uno dei suoi talenti più cristallini annunciando il prolungamento contrattuale di Arda Guler. Attraverso un comunicato ufficiale, il club presieduto da Florentino Perez ha formalizzato la nuova intesa con il fantasista turco: “Il Real Madrid C. F. e Arda Guler hanno concordato il prolungamento del contratto del giocatore, che resterà nel club fino al 30 giugno 2032“. Una firma accolta con entusiasmo anche da Kylian Mbappé, che ha commentato ironicamente: “Grazie, stanotte dormirò meglio”.

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Approdata a Madrid nel luglio 2023 a soli 18 anni, la stella della nazionale turca (38 presenze) ha già accumulato 126 gare e 5 trofei — tra cui una Champions League, una Liga e un Mondiale per Club — oltre al titolo di rivelazione della Champions League 2025-2026 conquistato a settembre.

Le dichiarazioni di Arda Guler dopo il rinnovo

Subito dopo la firma, il giocatore ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Quando ho indossato per la prima volta la maglia del Real Madrid – le parole di Arda Guler -, ho saputo che avrei fatto parte di una storia immensa. Oggi provo lo stesso orgoglio e felicità, ma con una responsabilità ancora maggiore”.

Il trequartista ha poi rilanciato le proprie ambizioni: “Seguire le orme di leggende che hanno scritto i loro nomi nella storia del calcio, nel club più grande del mondo, è un grande onore per me. Il mio sogno è indossare questa maglia per molti anni, vincere nuovi titoli insieme e un giorno lasciare il mio segno in questa storia unica“. Infine, i ringraziamenti all’ambiente madridista: “Voglio ringraziare tutti coloro che sono sempre stati al mio fianco dal mio primo giorno: in particolare il nostro presidente, Florentino Perez, la mia famiglia, i miei colleghi e tutto lo staff e gli allenatori con cui ho lavorato. E il ringraziamento più speciale va ai tifosi del Madrid in tutto il mondo, che ci hanno sempre dato un supporto infinito. A tanti altri giorni belli insieme! Sono molto felice di continuare a far parte di questo club. 2032″.

La mossa di Mourinho: Nico Paz dal Como per un 4-2-3-1 stile Galacticos

Risolto il nodo contrattuale, José Mourinho studia le prossime mosse dopo essere già riuscito a far coesistere Arda Guler e Jude Bellingham. Il nuovo obiettivo di Florentino Perez per lo Special One porta al ritorno di Nico Paz: a fine stagione i Blancos potranno esercitare la recompra da 80 milioni di euro dal Como (20 in più rispetto ai 60 incassati in estate) per il talento argentino classe 2004.

L’innesto di Nico Paz consentirebbe di varare un 4-2-3-1 alle spalle di Kylian Mbappé ispirato ai Galacticos Zidane, Figo e Beckham. Una svolta tattica che sacrificherebbe Vinicius ed Endrick, con quest’ultimo sempre seguito da Milan e Roma sul calciomercato.