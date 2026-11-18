Nasce il nuovo centro sportivo del Napoli a Qualiano: è arrivata la firma di De Laurentiis. Tutti i dettagli

Si chiude definitivamente l’era di Castel Volturno e si apre un capitolo inedito nella storia del Napoli. Il club partenopeo ha infatti formalizzato nella mattinata odierna l’acquisto dei terreni destinati a ospitare la nuova casa, un impianto moderno che sorgerà interamente su suolo di proprietà della società azzurra. La scelta definitiva è ricaduta sul territorio di Qualiano, individuato come sede ideale per edificare i futuri campi d’allenamento e tutte le strutture operative della squadra.

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L’entusiasmo del sindaco De Leonardiis e l’avvio dell’iter costruttivo

A certificare la portata dell’operazione per l’intero territorio è stato il primo cittadino Raffaele De Leonardiis, protagonista dell’incontro conclusivo di questa mattina. La candidatura del comune napoletano ha superato la concorrenza di altre aree valutate in passato, permettendo finalmente di mettere nero su bianco un progetto atteso da anni dalla tifoseria e dalla dirigenza.

All’uscita dal vertice, il sindaco di Qualiano ha commentato con soddisfazione l’accordo raggiunto: “Quando ci sono le firme gli incontri sono positivi. Sono riusciti dove altri avevano proposto altri progetti, è stato scelto Qualiano, per noi oggi è una bella giornata. De Laurentiis era molto contento e ora comincia l’iter per la costruzione del nuovo centro sportivo che a Qualiano sarà di proprietà del Napoli“. Con la sottoscrizione degli atti ufficiali prende dunque forma la tabella di marcia tecnica e burocratica che porterà all’apertura effettiva dei cantieri.

Il vertice notarile a Chiaia e le parole di Aurelio De Laurentiis

La svolta storica per il futuro infrastrutturale del club si è concretizzata nel cuore di Napoli, all’interno di uno studio notarile di Via dei Mille, nel quartiere Chiaia. È qui che le parti si sono riunite nelle prime ore del giorno per apporre le firme attese sull’atto di acquisizione delle aree, sbloccando di fatto i prossimi passaggi che definiranno il via ai lavori per il nuovo centro sportivo del Napoli.

Al termine della riunione, intercettato dai cronisti presenti all’esterno dello studio, il presidente Aurelio De Laurentiis ha confermato con poche ma significative parole la piena riuscita dell’operazione immobiliare: “È andata bene“. Un segnale rapido e diretto che testimonia il clima di ottimismo in casa azzurra per una struttura destinata a diventare il cuore pulsante del club nei prossimi decenni.