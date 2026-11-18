Gennaro Iezzo analizza in esclusiva a CalcioNews24 il momento difficile del Napoli, difende Allegri dalle critiche e affronta i temi legati al mercato, alla gestione dei portieri e al nuovo corso della Nazionale di Mancini

L’ex portiere del Napoli, Gennaro Iezzo, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di CalcioNews24 per analizzare il difficile avvio di stagione della formazione azzurra. Nel corso dell’intervista ha affrontato diversi argomenti, dalle critiche a Massimiliano Allegri all’emergenza infortuni, passando per il futuro di Kevin De Bruyne, le difficoltà di Lorenzo Lucca e le possibili operazioni di mercato del club partenopeo. Spazio anche al lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna e all’alternanza tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic. Infine, Iezzo ha espresso il proprio giudizio sulla Nazionale italiana e sul nuovo corso del commissario tecnico Roberto Mancini.

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Partiamo dal Napoli. Qual è la tua analisi di questo inizio di stagione particolarmente complicato? C’è qualcosa che ti ha sorpreso in negativo rispetto all’andamento della squadra?

«Io penso che tutto il percorso del Napoli, dall’inizio della stagione fino a oggi, sia stato un po’ massacrato dagli infortuni. Sono ormai anni, già dall’era Conte e adesso con Allegri, che purtroppo il Napoli non riesce mai ad avere tutta la rosa al completo. Penso che questo sia un grosso danno per una squadra che vuole lottare. Purtroppo molto spesso si dà la colpa ad Allegri, però a me piacerebbe criticarlo quando ha a disposizione tutta la rosa, quando può cambiare e fare anche qualcosa di diverso. Avendo gli uomini contati si fa molta più fatica».

Ritieni quindi eccessive le critiche ad Allegri? Pensi che gli infortuni abbiano inciso anche sulle sue scelte tattiche?

«Io penso che si sia dovuto inventare le formazioni domenica dopo domenica. Non c’è mai una formazione uguale, perché purtroppo non ci sono tutti gli uomini a disposizione. Allora perché oggi dovrei fare una critica pesante ad Allegri? Non hai la possibilità di trovare delle soluzioni quando non hai i giocatori a disposizione.»

Una delle note positive del Napoli è stato De Bruyne. Nelle ultime settimane sono emerse voci su un possibile trasferimento al PSV già a gennaio. Anche le parole della moglie sulla città hanno fatto discutere. Tu che hai vissuto Napoli, come giudichi questa situazione? Credi che possa davvero andare via?

«Se va via De Bruyne sicuramente non sarò contento, perché penso che sia il giocatore con più qualità in questa squadra. È un calciatore che secondo me può veramente cambiare le sorti di una squadra, e lo dico in senso positivo, perché ha una qualità incredibile. Bisogna sempre capire se queste voci siano vere, perché appena ci sono dei problemi escono fuori sempre determinate cose. Però questo è il tuo mestiere, penso che tu ne sappia più di me. Quando le cose non vanno bene si cerca sempre il capro espiatorio. Se De Bruyne vuole andare via perché soffre un po’ il rapporto con Napoli, mi dispiace da campano. Hai fatto l’esempio di Mertens: è un giocatore che è stato amato ed è amato tuttora, perché ha vissuto Napoli ed è entrato nella nostra mentalità. Ci è stato bene e ci sta ancora bene, perché torna molto spesso in città. Poi ci sono anche giocatori diversi, ai quali magari certi aspetti della gente e della città possono dare fastidio».

Un altro giocatore molto criticato è Lorenzo Lucca, per il quale si parla anche di una possibile partenza a gennaio. Che giudizio dai del suo rendimento? All’Udinese aveva dimostrato di essere un ottimo attaccante, ma a Napoli non è riuscito a ripetersi.

«Su Lucca volevo dire una cosa. Tutti quanti noi ci aspettavamo, non dico quello che aveva fatto a Udine, ma almeno qualcosa che si avvicinasse al percorso e al campionato disputato con l’Udinese. Purtroppo le occasioni a questi ragazzi sono state date, però lui non è riuscito a sfruttarle. Adesso bisogna capire se sia un giocatore da piazza importante, nel senso che riesca a sopportare questa forte pressione. Parliamo di una squadra che negli ultimi anni ha vinto due scudetti e che è stabilmente in Europa. Il Napoli è un club importante anche a livello europeo e ci sono giocatori che possono sentire la pressione della piazza. Però io penso, guardando anche le prestazioni, che lui non si sia aiutato in questo momento. Quando le cose vanno male devi cercare di tirare fuori qualcosina in più. Purtroppo questo non l’abbiamo visto».

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In vista di gennaio, uno dei nomi accostati al Napoli come possibile sostituto di Lucca è Varela del Monza. Pensi che possa essere il giocatore adatto per fare il vice Højlund, anche considerando il modo di giocare di Allegri?

«Varela è un giocatore che, appena ho visto nella sua prima partita con il Monza, ho subito pensato fosse un attaccante forte. Secondo me potrebbe giocare anche in squadre importanti, con tutto il rispetto per il Monza. Penso che potrebbe anche giocare insieme a Højlund. Per caratteristiche, secondo me, Varela e Højlund potrebbero tranquillamente giocare insieme. Ripeto, è un giocatore giovane e penso che adesso sia arrivato anche il momento di ringiovanire la rosa. Credo che il Napoli sia una delle squadre più anziane d’Europa. Inserire un tassello importante potrebbe essere utile per quello che dovrà essere il Napoli del futuro, partendo già dal prossimo campionato».

È stato ufficializzato anche il rinnovo del direttore sportivo Giovanni Manna fino al 2032. Che giudizio dai del suo lavoro e delle prospettive future del Napoli?

«Manna è sempre stato un direttore sportivo capace di scovare giovani interessanti. Può sicuramente fare un lavoro diverso e cercare di trovare qualche giovane di prospettiva. Il calcio ormai sta andando verso una direzione diversa rispetto a quella dell’esperienza. Oggi si va alla ricerca dei giovani. Se hai una squadra molto giovane, con un allenatore che ha delle idee, puoi fare delle cose incredibili. Vediamo il Barcellona, che ha tantissimi giovani, anche se parliamo di fenomeni. Comunque è una squadra giovane. Io penso che si stia andando sempre di più verso la costruzione di squadre giovani».

Da ex portiere, come giudichi l’alternanza tra Meret e Milinkovic-Savic? Pensi che dipenda dalle caratteristiche dei due giocatori o da questioni di gestione dello spogliatoio? Hai una preferenza personale?

«Sicuramente hanno caratteristiche diverse. Però, secondo me, nel ruolo del portiere l’alternanza non fa bene a nessuno dei due. Io non riesco a capirla, perché ormai a Napoli sono anni che si sta andando verso questa strada. Penso che sia uno dei pochi club che alterna abitualmente i portieri e credo che questo non faccia bene. Io sono tifoso del Napoli e, per quanto mi riguarda, chiunque giochi la domenica l’importante è che faccia bene».

Passiamo alla Nazionale. L’Italia non è riuscita a qualificarsi alla fase finale della Nations League, ma ha mostrato prestazioni molto diverse contro Francia e Belgio. Come spieghi questa differenza? E che giudizio dai del primo periodo del Mancini bis, al di là delle polemiche che hanno accompagnato il suo ritorno?

«Mancini penso che abbia portato una certa mentalità e una precisa filosofia di gioco. È la stessa filosofia che abbiamo visto nell’Italia campione d’Europa, quando, pur avendo secondo me giocatori meno forti rispetto ad altre nazionali, riuscimmo a vincere l’Europeo. Quella squadra giocava sempre in modo piacevole. La Nazionale vista fino adesso è una squadra che comunque ha divertito. Almeno a me ha fatto piacere vedere un’Italia positiva. Penso che la mancata qualificazione sia stata dettata dal fatto che Mancini non cambia mentalità. La squadra deve giocare e cercare di trovare delle soluzioni. Avevi due risultati su tre a disposizione e magari avresti potuto impostare la partita in maniera diversa, mettendoti dietro la linea della palla. L’attacco del Belgio è formidabile. Invece Mancini è andato lì per giocarsi la partita, senza cambiare mentalità. Questo è un aspetto che mi piace».

SI RINGRAZIA GENNARO IEZZO PER LA DISPONIBILITA’ DIMOSTRATA IN QUESTA INTERVISTA