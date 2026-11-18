Contratto in scadenza a giugno 2027, opzione unilaterale per un anno e clausola rescissoria: Juventus e Milan osservano, mentre Pochettino è chiamato a ricucire

Il trequartista portoghese ha scelto più volte di declinare altre proposte arrivate negli ultimi anni per restare al Manchester United, nel nome dei progetti di rinascita promessi dal club: quasi un allenatore all’anno, per ripartire ogni volta da zero. Dopo l’esonero di Michael Carrick è ora il turno di Mauricio Pochettino, allenatore argentino che esordirà il 22 novembre ad Anfield contro il Liverpool. Ma attenzione alla posizione di Bruno Fernandes, capitano dei Red Devils: il classe 1994 potrebbe valutare seriamente l’addio.

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Il contratto e i due no

Il contratto del giocatore scade nel giugno 2027, e al momento non ci sono accordi per il rinnovo. Secondo Sky Sports e The Athletic, Fernandes avrebbe respinto due proposte di prolungamento nelle ultime settimane. Il club inglese ha però un’opzione unilaterale per estendere l’intesa fino al 2028, mantenendo però la clausola rescissoria da circa 60-65 milioni di euro: per questo vorrebbe un nuovo accordo che la elimini. Se non arriverà un’intesa, da gennaio il giocatore potrà negoziare con club stranieri a parametro zero. L’ingaggio è di circa 10-11 milioni netti a stagione, cifra che in caso di ritorno in Serie A dovrebbe abbassarsi.

Il richiamo della Serie A

Secondo il canale YouTube di Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato, nella testa del portoghese c’è l’idea, prima o poi, di tornare in Italia, dove ha già vestito le maglie di Novara, Sampdoria e Udinese. In estate c’erano stati contatti con la Juventus, che si era mossa tra aprile e maggio quando cercava un leader a centrocampo e trattava anche Bernardo Silva, e con il Milan, che aveva chiesto informazioni prima del Mondiale. Fu lo stesso Fernandes a bloccare tutto, scegliendo di restare, come fece rifiutando offerte economicamente importanti di Galatasaray e Al-Hilal.

Il valore sul mercato

Per portarlo via a gennaio servirà trattare con lo United, che anche con il contratto in scadenza lo valuta non meno di 35 milioni di euro.

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Un avvio da protagonista

In una stagione complicata, con lo United terzultimo dopo dieci giornate, Fernandes ha segnato quattro gol e fornito due assist in nove partite di campionato, a cui si aggiungono due reti, una alla Roma, e un assist in quattro gare di Champions League.