Pagelle Juventus Venezia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match dell’Allianz Arena, valido per la 12ª giornata di Serie A 2026/27

Pagelle Juventus Venezia: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 12ª giornata di Serie A 2026/27.

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La Juventus torna alla vittoria con un netto 4-0 contro il Venezia, conquistando tre punti preziosi nella dodicesima giornata di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti fatica nel primo tempo, ma si trasforma nella ripresa grazie all’ingresso decisivo di Nick Woltemade.

Juventus-Venezia, primo tempo deludente: lo Stadium fischia

La Juventus parte con difficoltà e rischia subito sul tentativo di Adams, fermato provvidenzialmente da Bremer. Dall’altra parte Zhegrova impegna Stankovic, ma i bianconeri faticano a creare occasioni. All’intervallo arrivano i fischi dell’Allianz Stadium.

Juventus-Venezia, Woltemade entra e cambia la partita

Nella ripresa Spalletti inserisce Woltemade al posto di Alajbegovic. Il tedesco sblocca il risultato al 52′ e serve successivamente l’assist per il raddoppio di Koopmeiners al 59′.

Al 65′ arriva il tris di Cabal, di testa su cross di Zhegrova. Sei minuti dopo Kolo Muani conquista e trasforma il rigore del definitivo 4-0.

Juventus-Venezia, i protagonisti del successo bianconero

Woltemade è l’uomo partita con un gol e un assist. Bene anche Zhegrova, Koopmeiners e Bremer.

Nel Venezia pesano le occasioni sprecate da Adams, mentre Halhal e Yeboah colpiscono rispettivamente palo e traversa.

La Juventus sale momentaneamente al sesto posto, trasformando i fischi iniziali in applausi e ritrovando fiducia in vista dei prossimi impegni.

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario 6; Celik 6 (68′ Gatti 6), Bremer 7, Kelly 6, Cabal 6,5 (74′ Cambiaso 6); Douglas Luiz 5 (46′ Sarr 6.5), Koopmeiners 7; Zhegrova 7, McKennie 6, Alajbegovic 5.5 (46′ Woltemade 8); Kolo Muani 6.5 (84′ Boga sv). All. Spalletti

VENEZIA (3-5-2): Stankovic 5.5; Halhal 5, Moreno 5.5, Juan Jesus 5.5; Hainaut 5.5 (84′ Sagrado sv), Kike Perez 5 (84′ Fanne sv), Sohm 5.5 (67′ Dagasso 5.5), Busio 6, Haps 5.5; Lauberbach 6 (67′ Yeboah 6.5), Adams 5 (87′ Rrahmani sv). All. Nicola