Lazio, Gennaro Gattuso ha scritto la storia della Serie A dopo la vittoria contro il Cagliari. Giornata speciale anche per Noslin

La Lazio non si ferma più e travolge il Cagliari con un netto 3-0, consolidando il primato in classifica grazie alla doppietta di Tijjani Noslin e al sigillo di Davide Frattesi. Con questo successo, la formazione guidata da Gennaro Gattuso raggiunge quota 32 punti dopo appena 12 giornate della Serie A 2026/2027, firmando una delle migliori partenze di sempre nella storia del massimo campionato italiano. Solamente due squadre, infatti, sono riuscite a fare meglio a questo punto del torneo: la Juventus allenata da Massimiliano Allegri nella stagione 2018/2019, capace di raccogliere 34 punti, e la Juventus di Fabio Capello nel 2005/2006, arrivata a 33.

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Il confronto con le capoliste degli ultimi anni: ritmo da Scudetto

Il ruolino di marcia imposto da Gattuso assume un valore ancora più significativo se confrontato con il rendimento delle prime della classe nelle ultime undici edizioni del campionato. I 32 punti attuali rappresentano il miglior bottino delle ultime otto stagioni, permettendo ai biancocelesti di eguagliare le partenze sprint del Napoli nel 2017/2018, della Juventus nel 2019/2020, della coppia formata da Napoli e Milan nel 2021/2022 e degli stessi partenopei nell’annata 2022/2023.

Il passo della Lazio supera nettamente anche quanto fatto dalle capoliste delle stagioni più recenti: basti pensare ai 27 punti con cui comandava la Roma nello scorso campionato 2025/2026, ai 26 del Napoli nel 2024/2025 o ai 31 dell’Inter nel 2023/2024. Alle spalle dei capitolini restano pure il Milan del 2020/2021, fermo a 28 punti, e la Juventus del 2016/2017, che dopo dodici turni viaggiava a quota 30, lasciando alla sola Juventus 2018/2019 il primato recente con i suoi 34 punti.

Tijjani Noslin trascina l’attacco: eguagliata la striscia di Ciro Immobile

Accanto alla solidità collettiva brilla la straordinaria vena realizzativa di Noslin, autentico mattatore della sfida contro i sardi. Grazie ai due gol realizzati contro il Cagliari, l’attaccante olandese porta il proprio bottino personale a 4 reti e 2 assist nelle ultime quattro partite disputate in campionato.

Con questa prestazione, Noslin diventa il primo calciatore della Lazio capace di partecipare attivamente ad almeno un gol per quattro gare consecutive all’interno di una singola stagione di Serie A dai tempi di Ciro Immobile, che aveva centrato una striscia identica tra maggio e giugno 2023. Un segnale tecnico ed emotivo fortissimo per tutto l’ambiente biancoceleste.