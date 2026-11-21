Napoli, Massimiliano Allegri commenta la vittoria per 1-0 contro il Torino nella 12ª giornata di Serie A 2026/2027. Il tecnico azzurro analizza il successo firmato McTominay

Il Napoli torna finalmente alla vittoria e lo fa davanti al proprio pubblico. La squadra di Massimiliano Allegri supera il Torino di Ignazio Abate per 1-0 allo stadio Diego Armando Maradona, grazie alla rete decisiva di Scott McTominay nella ripresa. Un successo importante per gli azzurri, che interrompono un periodo complicato e salgono a 18 punti in classifica.

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Dopo il pareggio contro la Lazio, il Napoli aveva bisogno di una risposta concreta. La squadra ha costruito numerose occasioni da gol, trovando però soltanto nel secondo tempo la rete decisiva contro un Torino rimasto in partita fino alla fine.

Nel post-partita, intervenuto ai microfoni di DAZN, Allegri ha analizzato la prestazione dei suoi giocatori, soffermandosi sull’atteggiamento della squadra, sulle scelte tattiche e sulle condizioni di alcuni protagonisti. Spazio anche alla prossima sfida europea, in programma martedì 24 novembre a Manchester.

Napoli-Torino, Allegri soddisfatto: la reazione degli azzurri

SULLA VITTORIA CONTRO IL TORINO – «I ragazzi hanno preso atto del momento. Stasera avevamo un punto in più del Torino, abbiamo chiesto di giocare con meno presunzione e più sicurezza. Ho visto molta energia in campo con lo spirito di vittoria.»

Il tecnico ha evidenziato l’importanza della mentalità mostrata dai suoi calciatori, capaci di reagire dopo le difficoltà delle ultime giornate.

SULLE OCCASIONI CREATE E SULLA PRESTAZIONE – «Abbiamo avuto tante situazioni favorevoli. Ho detto ‘ragazzi sorridiamo che magari riusciamo a far gol’. Abbiamo vinto contro un grande Torino. Sicuramente dobbiamo fare meglio in alcune situazioni, come difendere meglio sulle palle inattive».

Napoli, Allegri difende Noa Lang e promuove De Bruyne

Uno dei protagonisti della partita è stato Noa Lang, entrato nella ripresa e decisivo nell’azione del gol di McTominay. L’olandese, accolto inizialmente dai fischi del pubblico, ha risposto sul terreno di gioco contribuendo alla vittoria.

SU LANG E IL RAPPORTO CON I TIFOSI – «Stasera i ragazzi hanno fatto una bella vittoria. Abbiamo difeso bene in mezzo al campo e sulle palle inattive. Lang è un bravo ragazzo e sta migliorando, c’è stata un’incomprensione con i tifosi.»

Parole positive anche per Kevin De Bruyne, subentrato nel primo tempo dopo l’infortunio di Antonio Vergara.

SULLE CONDIZIONI DI DE BRUYNE – «De Bruyne? È un giocatore straordinario. Sta facendo bene e sta crescendo di condizione. Sono molto contento di lui e degli altri.»

Napoli, Allegri spiega la posizione di McTominay e parla di Hojlund

La rete decisiva porta la firma di Scott McTominay, ma Allegri ha spiegato come il gol sia arrivato anche attraverso precise indicazioni tattiche.

SUL RUOLO DI MCTOMINAY E DE BRUYNE – «Ho detto a McTominay di arrivare in corsa dietro a Hojlund così da essere meno marcabile. Nel secondo tempo si è mosso di più fra le linee. De Bruyne sotto punta pensavo potesse fare meglio, mentre serviva McTominay vicino a Hojlund».

Il tecnico si è soffermato anche sulla prova di Rasmus Hojlund, protagonista di diverse occasioni non concretizzate.

SULLA PRESTAZIONE DI HOJLUND – «Ha fatto una buona partita. A volte le cose vanno bene in un senso, a volte in un altro. Stasera ha avuto diverse occasioni, per noi è un giocatore molto importante».

Napoli, Allegri guarda alla Champions League: il messaggio prima della trasferta di Manchester

Archiviata la vittoria contro il Torino, il Napoli deve concentrarsi immediatamente sul prossimo appuntamento europeo. Martedì 24 novembre gli azzurri saranno impegnati a Manchester contro la formazione allenata da Enzo Maresca.

Allegri ha però chiarito quali siano le priorità della squadra, sottolineando la necessità di ritrovare continuità in campionato senza perdere di vista la qualificazione in Champions League.

SULLA CHAMPIONS LEAGUE E I PROSSIMI OBIETTIVI – «Bisogna essere molto realistici: la Champions è importante, ma noi il passaggio ce lo giochiamo nelle ultime tre partite. Sappiamo che bisogna sistemare il campionato, mentre la Champions dovremo essere bravi a sistemarla nelle ultime tre».

La vittoria contro il Torino rappresenta dunque un primo segnale di ripartenza per il Napoli di Massimiliano Allegri. Il successo firmato McTominay restituisce fiducia agli azzurri, chiamati adesso a confermare i progressi sia in Serie A sia sul palcoscenico europeo.