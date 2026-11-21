Moviola Napoli Torino, tutti gli episodi arbitrali della sfida valida per la 12ª giornata di Serie A 2026/2027, diretta da Marco Di Bello
La sfida tra Napoli e Torino, valida per la 12ª giornata di Serie A 2026/2027, presenta diversi episodi da analizzare dal punto di vista arbitrale. A dirigere l’incontro è Marco Di Bello, chiamato a gestire una partita caratterizzata da numerosi contrasti, soprattutto nella seconda frazione di gioco.
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Dopo un primo tempo concluso sullo 0-0, con poche occasioni da gol e senza particolari episodi disciplinari da segnalare, la gara si accende nella ripresa. Il momento principale arriva al 73° minuto, quando Scott McTominay porta in vantaggio il Napoli con una conclusione dal limite dell’area. La rete viene successivamente sottoposta a un controllo VAR.
Moviola Napoli Torino, ammonizioni per Comuzzo e Gilmour
Il primo episodio disciplinare significativo arriva al 54° minuto, quando Pietro Comuzzo viene ammonito per una trattenuta ai danni di Scott McTominay.
L’arbitro Di Bello punisce l’intervento con un cartellino giallo.
Appena due minuti più tardi, al 56°, arriva un’altra ammonizione. Questa volta il protagonista è Billy Gilmour, sanzionato per un fallo tattico commesso su Che Adams.
Moviola Napoli Torino, gol di McTominay: il controllo VAR sull’intervento di Lang
L’episodio più importante si verifica al 73° minuto, quando il Napoli sblocca il risultato grazie a Scott McTominay.
Il centrocampista scozzese riceve il pallone da Noa Lang, protagonista del recupero che dà origine all’azione, e lascia partire un diagonale dal limite dell’area che supera il portiere Perri.
Al 74° minuto interviene il VAR, che analizza proprio il recupero del pallone effettuato da Lang prima dell’assist.
Dopo la verifica, la rete viene confermata e il Napoli può festeggiare il vantaggio per 1-0. Il controllo non porta quindi all’annullamento del gol.
Moviola Napoli Torino, giallo ad Anguissa: intervento duro su Coco
Al 76° minuto arriva il terzo cartellino giallo della ripresa.
A essere ammonito è Frank Anguissa, protagonista di un fallo in fase offensiva ai danni di Saúl Coco.
Il centrocampista del Napoli interviene sul piede dell’avversario, commettendo uno step on foot, ovvero un pestone, giudicato meritevole dell’ammonizione da Di Bello.
Il bilancio degli episodi segnalati comprende dunque tre cartellini gialli e un controllo VAR, con la conferma della rete di McTominay come momento centrale della moviola.
La decisione più rilevante dell’arbitro riguarda proprio il gol del vantaggio azzurro, convalidato dopo la verifica dell’azione avviata da Lang.