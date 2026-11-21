Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato così dopo la vittoria per 5-1 contro il Parma

Al termine della netta vittoria esterna conquistata sul campo del Parma, Gian Piero Gasperini ha analizzato la prestazione della sua Roma ai microfoni di DAZN. Un successo pesante che proietta i giallorossi a quota 36 reti dopo dodici turni di Serie A ma che, secondo il tecnico, nasconde più insidie di quanto racconti il tabellino finale: «Molto, molto, perché c’è sempre un po’ di incertezza, soprattutto quando vanno via tanti giocatori. Poi ti rientrano anche all’ultimo momento, come è successo per diversi. Soprattutto volevamo capire se saremmo ripartiti da dove avevamo finito, visto che avevamo fatto veramente bene nell’ultima partita. Oggi il risultato non dice quanto sia stata difficile la partita, perché abbiamo incontrato un Parma molto determinato, anche in ottima condizione, che è partito molto forte. Poi, insomma, nell’arco dei 90 minuti è chiaro che la partita abbia preso una piega diversa, ma ci sono stati momenti di grande equilibrio, molto più di quello che dice il risultato».

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Il carattere dopo il pareggio e i margini di miglioramento

Nonostante il momentaneo pareggio incassato per mano di Elphege, la formazione capitolina ha saputo cambiare marcia nella ripresa grazie anche alle mosse dalla panchina. Gasperini ha sottolineato proprio la solidità mentale del gruppo e la necessità di continuare a curare ogni singolo aspetto del gioco: «No, no, beh, indubbiamente, ma di dettagli ce ne sono sempre tanti. Un po’ sono di squadra, un po’ sono individuali e quindi non si finisce mai di porsi obiettivi sempre migliori. Però è indubbio che questa sia una squadra che cresce sotto tutti gli aspetti. Anche nella difficoltà, abbiamo preso un brutto gol in un momento in cui cercavamo di consolidare la partita. Ci poteva essere anche un risvolto psicologico. Invece c’è stata un’ulteriore reazione molto forte e questo è l’aspetto migliore di una squadra che in questo momento ha la fiducia di poter realizzare dei gol. Quindi, anche di fronte magari a un episodio sfortunato o negativo, a un errore o qualcosa del genere, ha sempre la convinzione di passarci sopra, di andare oltre e di poter comunque giocare la partita».

L’esplosione di Donyell Malen e il paragone con Iličić e Lautaro

Il protagonista assoluto del pomeriggio emiliano porta il nome di Donyell Malen, capace di segnare 4 gol: «Adesso non so, con me ha fatto tanti gol. Ne ha fatti sedici quell’anno. Non so se ci fossero triplette, però a volte fare un gol, un gol, un gol vale anche di più».

Interrogato su quanto l’attaccante olandese debba al sistema di gioco giallorosso rispetto alle esperienze precedenti, l’allenatore della Roma ha difeso il valore internazionale del centravanti, evidenziando però la perfetta alchimia tattica creatasi nella Capitale: «Però era comunque un giocatore che aveva già un bel percorso, no? Prima in Olanda, poi al Borussia Dortmund. Non è che vai in queste squadre se non fai niente, se non hai dei valori notevoli. È chiaro che io forse l’ho messo a giocare dove lui si esprime meglio. Non che non lo facesse bene anche nelle altre squadre».

Infine, sul confronto tra Malen e i migliori interpreti del ruolo in Serie A come Lautaro Martínez, Gasperini ha concluso: «Nel campionato italiano, vabbè, parlano i numeri. Però c’è una bella serie di attaccanti, anche nel nostro campionato, e anche alcuni giovani. Insomma, basta vedere i numeri. È chiaro che, se penso a Lautaro, ad esempio, mi viene in mente lui. Però Malen in questo momento è straordinario per le sue caratteristiche e soprattutto per come si combina con la nostra squadra. La nostra squadra valorizza sicuramente un attaccante con queste caratteristiche, forse più di quanto potrebbe fare con un altro attaccante molto forte, ma con caratteristiche diverse».