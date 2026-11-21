Pagelle Parma Roma: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 12ª giornata di Serie A 2026/27
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PARMA: Daffara 5; Delprato 5, Troilo 4.5, Carboni 5; Britschgi 5 (75′ Diallo SV), Fabbian 5.5 (66′ Ordonez 5.5), Sierro 5.5 (75′ Nicolussi Caviglia SV), Keita 5.5, Valeri 6; Touré 5.5 (66′ Lontani 5.5), Elphege 6.5 (90′ De Martis SV). All. Gilardino 5
ROMA: Svilar 6.5; Mancini 6, Balerdi 6 (56′ Ndicka 6.5), Hermoso 7; Lulli 6.5 (56′ Wesley 7.5), Cristante 6.5, Koné 6.5, Molina 6 (83′ Koulierakis SV); Dybala 6 (62′ Soulé 6.5), Mora 7.5 (83′ Pisilli SV); Malen 9. All. Gasperini 8