Pagelle Lazio Lecce: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 12ª giornata di Serie A 2026/27
Pagelle Lazio Lecce: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 12ª giornata di Serie A 2026/27.
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LAZIO – Mandas: 7 – Floriani: 6,5 – Doekhi: 6,5 – Leite: 6,5 – Pedraza: 7 – Pellegrini: 4 – Frattesi: 7 – Belahyane: 6,5 – Rovella: sv – Taylor: 7 – Isaksen: 7 – Cancellieri: 6 – Pinamonti: 6,5 – Gudmundsson: sv – Noslin: 7,5 – Dele-Bashiru: sv
LECCE – Falcone 6 Veiga 5,5 Siebert 5,5 Tiago Gabriel 5,5 Gallo 6 Coulibaly 5,5 (86′ Fofana SV) Kaba 5,5 (59’ Ngom 5,5) Maleh 5,5 (74’ Monteiro 5,5) N’Dri 6 (86′ Stulic SV) Geubbels 5 (59’ Esteban 5,5) Fatah 6,5 All. Di Francesco 5