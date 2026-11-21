Moviola Como Cagliari: gli episodi dubbi del match diretto da Calzavara, valido per l’12ª giornata di Serie A 2026/27

Si è giocata la sfida della 12 giornata Como Cagliari: ecco la moviola del match di Serie A diretta dall’arbitro Calzavara. Ecco cosa è successo nella sfida:

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Non sono mancate le situazioni da rivedere allo stadio Giuseppe Sinigaglia nella sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A 2026-2027 tra il Como guidato da Cesc Fàbregas e il Cagliari di Fabio Pisacane. A dirigere l’incontro è stato Andrea Calzavara della sezione di Varese, protagonista di una direzione lineare ma segnata da diversi episodi dubbi nelle due aree di rigore.

Le proteste lariane e il doppio episodio in area nel primo tempo

Il primo fischio discusso arriva all’11’, quando il direttore di gara ferma una promettente manovra offensiva del Como per sanzionare un precedente fallo commesso da Jacopo Fazzini scatenando le proteste dei padroni di casa.

Tra il 18′ e il 19′ è invece il Cagliari a recriminare per due episodi ravvicinati nell’area lariana. Prima viene segnalato un presunto tocco di braccio di un difensore del Como su cui Calzavara lascia proseguire; sessanta secondi dopo Grandu subisce una trattenuta in area, ma anche in questo caso il fischietto varesino non ravvisa gli estremi per il calcio di rigore.

Mancato giallo a Zé Pedro e sbracciata di Couto nella ripresa

Sul fronte disciplinare fa discutere l’intervento tattico nella metà campo avversaria di Zé Pedro — difensore portoghese roccioso e aggressivo nell’anticipo — che ferma una ripartenza senza però ricevere un cartellino giallo apparso plausibile per l’interruzione di un’azione promettente.

L’episodio chiave della ripresa si verifica nei primi minuti: Yan Couto allarga il braccio in un contrasto colpendo al costato Daniel Maldini. Nonostante il calciatore resti a terra dolorante, né Calzavara né il VAR intervengono per sanzionare il contatto.

Il bilancio della direzione arbitrale

Al netto di una gestione complessivamente ordinata e priva di tensioni eccessive, sul giudizio finale pesano i due rigori reclamati dal Cagliari, la sanzione risparmiata a Zé Pedro e la sbracciata di Couto su Maldini: episodi destinati ad alimentare il dibattito post-partita.