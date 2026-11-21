Sassuolo, Roberto D’Aversa presenta il debutto contro il Genoa nella 12ª giornata di Serie A 2026/2027. Il nuovo allenatore neroverde fa il punto sugli infortunati

Il Sassuolo apre un nuovo capitolo della propria stagione affidandosi a Roberto D’Aversa. Dopo l’esonero di Alberto Aquilani, arrivato in seguito alla pesante sconfitta per 3-0 contro la Roma, la società neroverde ha deciso di cambiare guida tecnica durante la sosta per le nazionali, con l’obiettivo di invertire una tendenza decisamente negativa.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La squadra arriva alla 12ª giornata di Serie A 2026/2027 dopo cinque sconfitte consecutive, che l’hanno fatta scivolare al diciassettesimo posto con appena 8 punti, uno soltanto di vantaggio sulla zona retrocessione.

Il nuovo allenatore farà il proprio esordio domenica 22 novembre alle ore 15:00, nella sfida casalinga contro il Genoa. Per D’Aversa si tratta di una nuova opportunità dopo l’esperienza sulla panchina del Torino, conclusa nella passata stagione con il dodicesimo posto in classifica.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita, il tecnico ha affrontato diversi argomenti, soffermandosi sulle condizioni dei giocatori e sulle prospettive della squadra.

Sassuolo, D’Aversa fa il punto sugli infortunati: out Adzic e Volpato, Berardi torna in gruppo

Una delle questioni principali riguarda le condizioni dei calciatori attualmente indisponibili. Il nuovo tecnico ha confermato due assenze importanti per la partita contro il Genoa, fornendo invece indicazioni incoraggianti sul recupero di Domenico Berardi.

SUGLI INFORTUNATI E LE CONDIZIONI DI BERARDI – «Domani Adzic non ci sarà. Per le valutazioni bisognerà interpellare anche la Juve, che detiene il cartellino del giocatore. Anche Volpato non sarà tra i convocati, mentre Berardi ha lavorato durante la sosta e, nel corso di questa settimana, si è allenato in gruppo».

Il Sassuolo dovrà dunque rinunciare a Vasilije Adzic e Cristian Volpato, mentre il ritorno in gruppo di Berardi rappresenta una notizia positiva in vista della ripresa del campionato.

Sassuolo, D’Aversa promuove Lipani: il ruolo del centrocampista e il lavoro con l’Under 21

Spazio anche a Luca Lipani, reduce dagli impegni con la Nazionale Under 21. D’Aversa ha sottolineato le qualità del giovane centrocampista, soffermandosi sulla sua duttilità tattica e sulle possibilità di crescita.

SU LIPANI E LA NAZIONALE UNDER 21 – «Lunedì sera ha giocato 96 minuti con l’U21. Lo conosco molto bene perché nello staff di Baldini c’è una persona che conosco e che me ne parla molto bene, non solo dal punto di vista calcistico, ma anche umano. Conosco bene anche Baldini: allena la Nazionale come se fosse un club e per noi questo è un vantaggio, perché i ragazzi rimangono allenati. Lipani può ricoprire tutti i ruoli in un centrocampo a tre, ma in futuro potrebbe giocare anche nei due mediani in un centrocampo a due. Deve strutturarsi a livello fisico, ma si è presentato bene».

Parole che confermano la considerazione del tecnico nei confronti del giovane calciatore, ritenuto capace di adattarsi a differenti soluzioni tattiche, pur dovendo ancora completare il proprio percorso di crescita fisica.

Sassuolo, D’Aversa difende Esposito e Muric: il commento dopo gli impegni in Nazionale

Tra i temi affrontati in conferenza stampa anche il momento di Sebastiano Esposito e Arijanet Muric, entrambi reduci dagli impegni con le rispettive nazionali.

In particolare, il tecnico ha analizzato l’errore dal dischetto dell’attaccante italiano, riconoscendo il coraggio di assumersi una responsabilità importante ma sottolineando anche la necessità di migliorare.

SU SEBASTIANO ESPOSITO E MURIC – «Una sosta non semplice per loro? Sebastiano ha sbagliato un calcio di rigore. Dal mio punto di vista è da ammirare per essersi preso questa responsabilità, ma, per le sue qualità, ha il dovere di centrare la porta, altrimenti l’ammirazione si trasforma in delusione. Credo che il Sassuolo sia la piazza ideale per la sua crescita. Mancini lo ha schierato titolare e bisogna guardare anche questi aspetti positivi, non soltanto il rigore sbagliato. Nelle altre partite con la Nazionale ha giocato bene, soprattutto dopo la prima gara contro il Belgio. Per Muric ci può essere stata qualche sbavatura, ma vale lo stesso discorso fatto per Sebastiano: è un giocatore convocato in Nazionale e rappresenta un valore aggiunto».

D’Aversa ha quindi espresso fiducia nei confronti di entrambi i giocatori, evidenziando l’importanza dell’esperienza internazionale e del percorso di crescita individuale.

Sassuolo-Genoa, per D’Aversa comincia la missione salvezza

La sfida contro il Genoa rappresenterà il primo banco di prova per il nuovo allenatore del Sassuolo. Dopo cinque sconfitte consecutive, i neroverdi hanno bisogno di ritrovare risultati e fiducia per allontanarsi dalle ultime posizioni della classifica.

Le assenze di Adzic e Volpato condizioneranno le scelte offensive, mentre le condizioni di Berardi saranno un elemento da valutare in vista della formazione iniziale.

Il tecnico riparte dalla fiducia nei giovani, dall’esperienza dei giocatori più rappresentativi e dalla necessità di dare rapidamente una nuova identità alla squadra. L’appuntamento contro il Genoa sarà la prima occasione per misurare gli effetti del cambio in panchina e capire quale direzione potrà prendere la stagione del Sassuolo di Roberto D’Aversa.