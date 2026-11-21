Elezioni FIGC, le date degli incontri con le leghe di Serie B e Serie C di Giovanni Malagò e Adriano Galliani verso la presidenza

La corsa verso la prossima presidenza della FIGC entra ufficialmente nella sua fase decisiva. In vista dell’assemblea elettiva fissata per il 14 dicembre, Giovanni Malagò e Adriano Galliani stanno intensificando i contatti con le diverse componenti del calcio italiano per illustrare i rispettivi programmi e raccogliere i consensi necessari a conquistare la guida della Federcalcio. Nelle prossime settimane l’agenda dei due candidati sarà infatti scandita da una serie di appuntamenti ufficiali con le società di Serie B e Serie C, che si affiancheranno ai colloqui riservati one to one già avviati con i club di Serie A ancora indecisi, così da chiarire nel dettaglio proposte e visioni sul futuro del movimento.

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Le date con Serie B e Lega Pro: in palio il 23% dei voti

Il primo snodo in calendario riguarderà la Lega Serie B, componente che pesa per il 6% dei voti all’interno dell’assemblea federale. Le società del campionato cadetto ascolteranno i due contendenti in giornate distinte: lunedì 30 novembre toccherà ad Adriano Galliani presentare il proprio progetto, mentre il giorno successivo, martedì 1° dicembre, sarà il turno di Giovanni Malagò.

Pochi giorni più tardi i riflettori si sposteranno invece sulla Serie C. Per venerdì 4 dicembre, all’indomani dell’assemblea della Lega Pro, è infatti programmato un confronto con entrambi i candidati alla presidenza della FIGC. Si tratterà di un passaggio particolarmente significativo per approfondire i programmi davanti ai rappresentanti dei club, considerando che la Lega Pro esprime ben il 17% dei voti complessivi nell’assemblea elettiva.

Il nodo Serie A e il peso decisivo della Lega Nazionale Dilettanti

Parallelamente agli incontri istituzionali con le categorie minori, Malagò e Galliani continuano a lavorare sotto traccia per consolidare e ampliare il proprio bacino di preferenze all’interno della Lega Serie A, dove ogni singolo voto può fare la differenza negli equilibri finali.

Resta invece ancora da definire un eventuale appuntamento ufficiale con la Lega Nazionale Dilettanti. Quest’ultima rappresenta senza dubbio la componente più rilevante dell’intera geografia federale: disponendo del 34% dei voti, la LND potrebbe infatti esercitare un peso determinante sull’esito finale della sfida. Il calendario delle prossime settimane accompagnerà così le diverse anime del sistema calcistico nazionale fino al traguardo del 14 dicembre, giorno in cui le urne decreteranno il nuovo presidente della FIGC.