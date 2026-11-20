Virgil Van Dijk potrebbe lasciare il Liverpool in estate: ecco l’annuncio del difensore sul suo futuro

Il futuro di Virgil Van Dijk resta uno dei temi più caldi in casa Liverpool e sul panorama del calciomercato internazionale. Il difensore olandese, legato ai Reds da un contratto in scadenza il 30 giugno 2027, ha rotto il silenzio sulla propria situazione personale rilasciando un’intervista ai microfoni di Sky Sports UK. Parole chiare, sincere e prive di filtri, con cui il centrale ha fatto il punto sul proprio stato di forma e aperto concretamente alla possibilità di salutare Anfield al termine di questa stagione, chiudendo un ciclo storico durato quasi un decennio.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La condizione fisica e la smentita sulle voci di calciomercato

Nonostante l’avvicinarsi della scadenza contrattuale e una carriera già lunghissima ad altissimi livelli, Van Dijk ha voluto innanzitutto rassicurare tutti sulla propria integrità atletica, ribadendo di sentirsi ancora nel pieno delle forze e pronto a giocare ancora a lungo. Allo stesso tempo, il centrale olandese ha smentito categoricamente qualsiasi indiscrezione circolata nelle ultime settimane riguardo a presunti accordi già raggiunti o decisioni già prese per il futuro, sottolineando come ogni scenario resti al momento completamente aperto in vista dell’estate.

Le parole di Virgil Van Dijk sul rinnovo o l’addio al Liverpool

Nel corso del suo intervento a Sky Sports UK, Van Dijk ha ripercorso con gratitudine i suoi quasi dieci anni con la maglia del Liverpool, tracciando la linea in vista dei prossimi mesi: «La cosa principale è che mi sento bene e mi sto prendendo cura di me stesso e, come hai detto tu, ho ancora molti anni davanti a me. Qualunque cosa accadrà dopo questa stagione, lo vedremo. Se qualcuno dice o fa trapelare che sa cosa farò la prossima stagione, è falso perché in questo momento non ne ho idea. Ma è stato un viaggio incredibile, quasi 10 anni, e ha rappresentato una grande parte della mia vita e sarò per sempre grato per tutto quello che è successo in quegli anni. Se rinnoverò lo vedremo allora, altrimenti dirò addio in estate».

Un messaggio diretto e trasparente, che rimanda ogni verdetto definitivo alla conclusione dell’attuale annata sportiva. I tifosi del Liverpool e gli addetti ai lavori restano ora in attesa di capire se le strade tra il club inglese e Van Dijk proseguiranno oltre il 30 giugno 2027 con un nuovo rinnovo di contratto, oppure se la prossima estate segnerà davvero la fine di un’era ad Anfield.