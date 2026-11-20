Variazione dell’ultima ora nella squadra arbitrale designata per uno dei big match del dodicesimo turno di campionato. Attraverso una nota ufficiale diramata nelle scorse ore, l’Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso noto un avvicendamento nella direzione di gara di Napoli-Torino, incontro in programma sabato 21 novembre allo stadio Diego Armando Maradona con calcio d’inizio fissato alle ore 20.45.

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A dirigere l’attesa sfida serale della 12ª giornata di Serie A sarà infatti Marco Di Bello, fischietto di grande esperienza della sezione di Brindisi, chiamato a subentrare ad Antonio Rapuano, inizialmente scelto per arbitrare il confronto tra partenopei e granata.

Il cambio in corsa ha comportato inevitabilmente anche un aggiustamento lungo la linea laterale: con la promozione di Di Bello al ruolo di direttore di gara principale, l’incarico di quarto ufficiale originariamente affidato al fischietto pugliese è stato riassegnato a Valerio Crezzini.

Per fare piena chiarezza sull’avvicendamento, l’organo tecnico degli arbitri italiani ha pubblicato il seguente comunicato ufficiale:

«Si comunica che Antonio Rapuano, designato come Arbitro nella gara Napoli-Torino, in programma sabato 21 novembre e valida per la 12° giornata del Campionato di Serie A, sarà sostituito da Marco Di Bello, il quale a sua volta sarà sostituito nel ruolo di IV ufficiale da Valerio Crezzini».