Kvaratskhelia PSG, il club parigino prepara il prolungamento dell’ex Napoli: accordo fino al 2031 con opzione per il 2032
Il Paris Saint-Germain vuole blindare Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano, protagonista del progetto tecnico del club francese, sarebbe sempre più vicino a un importante rinnovo contrattuale che potrebbe garantirgli una permanenza a Parigi per diverse altre stagioni.
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Kvaratskhelia PSG, rinnovo fino al 2031: la notizia
Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, il PSG starebbe lavorando per prolungare il contratto di Kvaratskhelia fino al 2031, inserendo anche un’opzione per estendere l’accordo fino al 2032.
Un’operazione che confermerebbe la volontà della società parigina di continuare a puntare sull’ex attaccante del Napoli, considerato un elemento importante per il futuro della squadra.
Kvaratskhelia PSG, pronto un importante aumento di stipendio
Il nuovo accordo dovrebbe prevedere anche un significativo adeguamento economico. La dirigenza francese sarebbe infatti pronta a riconoscere al georgiano uno stipendio superiore rispetto a quello attuale.
Non sono ancora emerse cifre ufficiali relative al possibile nuovo ingaggio.
Kvaratskhelia PSG, il club vuole blindare il georgiano
L’obiettivo del PSG è assicurarsi la permanenza del classe 2001 nel lungo periodo, allontanando eventuali interessamenti di altre società.
Le trattative vengono descritte come avanzate, ma la firma non è ancora ufficiale. Il rinnovo rappresenterebbe un ulteriore investimento nella continuità del progetto parigino.