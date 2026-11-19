Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli: «Addio Fiorentina? Non lo nascondo, c’è stata una delusione per non poter portare avanti qualcosa che mi ero meritato»

Paolo Vanoli si racconta a cuore aperto. In una lunga intervista che sarà pubblicata integralmente domani su Cronache di Spogliatoio (di cui oggi sono state diffuse le prime anticipazioni), il tecnico viola ha ripercorso gli ultimi intensi mesi: dalla separazione con il club gigliato dello scorso giugno fino al sorprendente ritorno sulla panchina toscana in seguito all’esonero di Fabio Grosso

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PAROLE – «Mia moglie quest’estate mi ha detto: ‘Hai passato un’estate che sembra sempre che domani tu debba morire’. Ecco, vi ho fatto capire come ho passato l’estate»

ADDIO FIORENTINA – «Non lo nascondo, c’è stata una delusione forte per non poter portare avanti qualcosa che mi ero meritato sul campo. Ma allo stesso tempo, ho sempre detto che quando cambiano le società ed entrano nuove persone, c’è per forza una scelta societaria. Quindi stavo male perché pensavo a cosa avrei potuto fare, ma l’ho accettato. Sono state vacanze forzate, passate un po’ così… meno male ho a fianco una compagnia di matti che mi ha fatto passare il tempo (ride, ndr). E comunque ho sempre pensato a cosa potesse accadere durante il mercato”»

RITORNO FIORENTINA – «È stata veramente una sorpresa inaspettata, ma raccolta da un grandissimo entusiasmo per tornare a fare qualcosa di bello. Non sono tornato qua per dire ‘ho avuto ragione io’. Non mi interessa, per niente. Sono tornato perché credo in questo nuovo progetto che la proprietà e il direttore stanno costruendo. E mi sono promesso di vivere di più Firenze, perché l’anno scorso la mia residenza era qua al Viola Park per arrivare a centrare l’obiettivo. Adesso voglio godermi di più la città, è bellissima e il suo tifoso è maniacale ma ti spinge sempre più in là. Vorrei dare ai tifosi un’altra gioia dopo quella da calciatore oppure mettere le basi, come a dire: ‘Ok, questa è una base per una prospettiva futura grande Fiorentina’».