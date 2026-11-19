Cristiano Ronaldo verso un tributo speciale in Portogallo: allo studio una partita celebrativa per chiudere le polemiche

L’addio di Cristiano Ronaldo alla nazionale portoghese continua a generare discussioni. A distanza di settimane dall’ultima presenza con la maglia del Portogallo, il dibattito non riguarda più soltanto la decisione del fuoriclasse di chiudere il proprio percorso internazionale, ma anche le modalità con cui è stato salutato dalla federazione.

Secondo quanto riportato da The Athletic, starebbe infatti prendendo sempre più corpo l’idea di organizzare un evento speciale dedicato all’ex capitano della selezione lusitana. L’obiettivo sarebbe quello di rendere omaggio in maniera più significativa a uno dei calciatori più importanti nella storia del calcio portoghese e mondiale.

Ronaldo e una celebrazione che non ha convinto

La questione nasce dalle discussioni successive alla cerimonia organizzata dalla Federazione portoghese prima della sfida di Nations League contro la Danimarca. Un’iniziativa che, secondo diverse ricostruzioni, non avrebbe soddisfatto pienamente Cristiano Ronaldo.

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Proprio per questo motivo, persone vicine all’ex attaccante di Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus e Al-Nassr starebbero valutando la possibilità di realizzare una manifestazione ufficiale più ampia, con la presenza diretta del campione portoghese come protagonista assoluto dell’evento.

L’idea sarebbe quella di trasformare il saluto a Ronaldo in un appuntamento capace di celebrare adeguatamente una carriera che ha segnato un’epoca per la nazionale lusitana.

Le parole della madre alimentano il dibattito

A riaccendere la polemica sono state anche le dichiarazioni della madre del giocatore, intervenuta pubblicamente per commentare il modo in cui è stato gestito l’addio del figlio.

“È rimasto triste, si è sentito poco rispettato. La celebrazione doveva essere fatta davanti a lui, non senza di lui”.

Parole che hanno trovato ampia risonanza in Portogallo e che hanno contribuito ad alimentare il confronto tra tifosi e addetti ai lavori sull’opportunità di organizzare un tributo più significativo.

Un’eredità che va oltre i numeri

Al di là delle polemiche, resta incontestabile l’impatto che Cristiano Ronaldo ha avuto sulla storia del Portogallo. Conquistatore di trofei, record e riconoscimenti individuali, il numero 7 ha rappresentato per oltre due decenni il volto della nazionale.

Per questo motivo la possibilità di una partita-evento dedicata esclusivamente alla sua carriera viene vista da molti come una soluzione ideale per chiudere definitivamente il capitolo azzurro del campione con un omaggio all’altezza del suo percorso.

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Al momento non esistono ancora decisioni ufficiali, ma l’ipotesi continua a prendere quota. E dopo le recenti polemiche, il Portogallo potrebbe davvero scegliere di regalare a Cristiano Ronaldo il saluto che una leggenda del calcio merita.