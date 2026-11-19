Dopo l’esonero del 2 novembre, la società saluta il tecnico tedesco e i collaboratori Małecki e Trukan: per lui possibile ora la panchina della Polonia

Si chiude in modo definitivo, anche sul piano burocratico e contrattuale, l’avventura di Kosta Runjaić all’Udinese. La società friulana ha annunciato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto, in scadenza nel giugno 2027, non soltanto con l’allenatore tedesco ma anche con i suoi collaboratori Przemysław Małecki e Alexander Trukan. Un epilogo ormai noto, arrivato diciassette giorni dopo l’esonero seguito alla sconfitta casalinga per 2-5 contro la Roma, che ha lasciato i bianconeri in fondo alla classifica.

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Il comunicato del club

Nella breve nota ufficiale la società ha scritto che i tre hanno “risolto consensualmente il rapporto che li legava al club”, augurando loro “i migliori auguri per le future esperienze professionali”. Sulla panchina bianconera si è nel frattempo insediato Paolo Zanetti, tecnico veneto che ha esordito con la sconfitta nel derby contro il Venezia ed è atteso dalla trasferta di Bologna.

Due anni e mezzo in Friuli

Runjaić, 54 anni, era arrivato a Udine nell’estate 2024 dopo cinque stagioni al Legia Varsavia e aveva chiuso la sua prima annata con una salvezza tranquilla, prima del brusco calo dell’ultima stagione. La separazione arriva dopo una striscia di sette sconfitte nelle ultime otto gare di campionato, che aveva reso inevitabile il cambio.

Il futuro: Polonia in vista?

Con la risoluzione, il tecnico potrà tornare subito ad allenare, anche se per regolamento soltanto all’estero. Secondo il giornalista polacco Piotr Dumanowski, dopo un iniziale rifiuto Runjaić avrebbe aperto alla possibilità di guidare la Nazionale polacca, valutando una proposta: il commissario tecnico Jan Urban potrebbe infatti lasciare e Jerzy Brzęczek resta uno dei possibili successori, in una corsa in cui il tedesco, per anni protagonista in Polonia, ha ottimi riferimenti.

Il punto per l’Udinese

Per i friulani la chiusura dei rapporti con l’ex allenatore permette di concentrarsi su Zanetti e sulla lotta salvezza, in una fase in cui gli infortuni limitano le scelte in difesa. La squadra è ultima in classifica e il prossimo appuntamento, sul campo del Bologna di Raffaele Palladino, rappresenta un passaggio importante per ritrovare risultati e fiducia.