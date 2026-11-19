Cori anti-cattolici e anti-irlandesi durante la vittoria per 3-2 sulla Spagna a Madrid: la Football Association evita lo stop immediato, ma resta sotto osservazione



Arriva la stangata della UEFA, seppur con la condizionale, nei confronti dell’Inghilterra. Secondo Sky Sports UK, la Nazionale inglese è stata punita con il divieto di vendita dei biglietti per una gara in trasferta, a causa del “comportamento razzista e/o discriminatorio” dei propri sostenitori durante la vittoria per 3-2 contro la Spagna al Metropolitano di Madrid, valida per la Nations League. Alla Football Association è stata inflitta anche una multa di 12.600 sterline.

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Una sanzione sospesa per due anni

Il provvedimento prevede la chiusura del settore ospiti per una sola partita, ma la sanzione non avrà effetto immediato: è stata sospesa per un periodo di prova di due anni. In caso di nuove violazioni in questo arco di tempo, il divieto verrebbe applicato in via definitiva. All’origine della decisione, come appreso da Sky Sports News, ci sarebbero stati cori anti-cattolici e anti-irlandesi intonati dai tifosi inglesi durante il match, che ha interrotto la serie di 43 partite senza sconfitte della Spagna e ha garantito agli inglesi il primo posto nel girone.

Il contesto della vigilia

La trasferta madrilena era osservata con grande attenzione: la Nazionale inglese non visitava la capitale spagnola dal 2004, quando una partita al Bernabéu fu segnata da cori razzisti contro i suoi giocatori. Alla vigilia il commissario tecnico Thomas Tuchel, allenatore tedesco ex Chelsea e Bayern Monaco, aveva dichiarato che avrebbe ricordato ai suoi i protocolli antirazzismo della UEFA, mentre il ct spagnolo Luis de la Fuente aveva affermato con forza che “in Spagna non c’è razzismo”.

La reazione della FA

La federazione inglese ha condannato fermamente quanto accaduto. Un portavoce, interpellato da Sky UK, ha dichiarato: “Non tollereremo questi cori inaccettabili e profondamente offensivi, e collaboreremo con la polizia, presente a tutte le partite casalinghe e in trasferta dell’Inghilterra, per identificare i responsabili e prendere i provvedimenti necessari”. L’obiettivo è evitare che un’altra violazione trasformi la sospensione in un divieto reale.