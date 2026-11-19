Chi è Mathis Mout: la storia e le caratteristiche tecniche del nuovo obiettivo di calciomercato dell’Inter

L’Inter di Cristian Chivu prepara la trasferta di domenica contro l’Atalanta nella 12ª giornata di Serie A con l’obiettivo di restare in scia alla Lazio capolista e tentare subito il sorpasso. Parallelamente al campo, la dirigenza nerazzurra sfrutta la sosta per pianificare il futuro. Se a gennaio non sono previsti stravolgimenti — con piena fiducia all’attuale gruppo — in estate scatterà l’inevitabile ricambio generazionale, soprattutto a centrocampo. Tra i profili più apprezzati spicca il nome di Mathis Mout, giovane gioiello di proprietà del Monza.

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Chi è Mathis Mout: ruolo, numeri e l’exploit con Juric e l’Under 20

Nato nel 2007, Mathis Mout è considerato uno degli astri nascenti più promettenti dell’intero panorama calcistico italiano. A soli diciannove anni, il centrocampista brianzolo ha già collezionato 8 presenze stagionali — di cui 3 da titolare — per un totale di 256 minuti disputati, guadagnandosi la piena stima dell’allenatore Ivan Juric. Il tecnico croato lo impiega stabilmente come centrocampista centrale in campionato, ma in Coppa Italia lo ha testato con ottime risposte anche in cabina di regia nella gara vinta contro l’Avellino, confermandone la duttilità tattica, la pulizia tecnica e la personalità nella gestione del pallone.

La scintilla che ha acceso i riflettori di Viale della Liberazione è scoccata lo scorso 22 agosto, proprio al debutto in Serie A contro l’Inter: in quell’occasione Mout ha pennellato l’assist decisivo per il momentaneo pareggio firmato da Gustavo Varela, stregando immediatamente gli osservatori dei Campioni d’Italia. Le sue prestazioni gli hanno inoltre aperto le porte della Nazionale Under 20 italiana, con cui ha già raccolto minuti preziosi nelle sfide contro Portogallo e Svizzera, confermandosi un prospetto di assoluto valore.

La strategia di Baccin tra il rinnovo col Monza e l’insidia Premier League

Come riportato da Tuttosport, il direttore sportivo Dario Baccin ha già iscritto l’Inter alla corsa per provare a piazzarsi in pole position in vista della prossima estate. Strapparlo al Monza, tuttavia, non si preannuncia affatto semplice per due ostacoli concreti: da un lato i brianzoli hanno appena esercitato l’opzione per il rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2029, blindando il ragazzo in una posizione di forza; dall’altro bisogna battere la concorrenza della Premier League, con Crystal Palace e Hull City (club già attivo in Italia dopo l’acquisto di Robinio Vaz dalla Roma) pronti a farsi avanti.