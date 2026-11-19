Juventus, le dichiarazioni di Antonio Conte riaccendono il dibattito sulla panchina bianconera. Simone Inzaghi resta un possibile candidato per il futuro, ma Giovanni Carnevali conferma la fiducia in Luciano Spalletti
Il futuro della panchina della Juventus torna al centro delle discussioni. Le recenti dichiarazioni di Antonio Conte, che ha manifestato il desiderio di allenare nuovamente i bianconeri, hanno riacceso le indiscrezioni su un possibile cambio tecnico al termine della stagione.
Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’amministratore delegato Giovanni Carnevali avrebbe già individuato una linea precisa: piena fiducia a Luciano Spalletti fino al termine del campionato, prima di valutare eventuali cambiamenti.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Juventus, Conte sogna il ritorno: le dichiarazioni che infiammano i tifosi
Intervistato da Cronache, Antonio Conte ha lasciato aperta la possibilità di tornare sulla panchina della Juventus, club con il quale ha conquistato tre scudetti consecutivi da allenatore.
«Prima o poi quel cerchio dovremo chiuderlo. Non so se tra uno, dieci o quindici anni ma so di aver lasciato qualcosa alla Juventus».
Il tecnico ha poi chiarito quali condizioni potrebbero favorire un nuovo matrimonio con la società bianconera.
«Tante volte incontro dei tifosi juventini che mi chiedono: “Quando torni?”. La risposta è che tornerò quando ci sarà l’opportunità, quando si incroceranno alcune situazioni».
Parole che hanno diviso i sostenitori juventini tra chi auspica il ritorno dell’ex capitano e chi considera prematuro discutere di un cambio in panchina.
Juventus, Inzaghi piace a Carnevali: l’alternativa a Conte
Tra i possibili candidati per il futuro emergerebbe anche Simone Inzaghi, attualmente alla guida dell’Al Hilal.
Secondo Tuttosport, l’ex allenatore dell’Inter sarebbe un profilo particolarmente apprezzato da Carnevali, che preferirebbe un tecnico disposto a condividere le strategie societarie senza creare tensioni pubbliche.
Un’eventuale disponibilità di Inzaghi a tornare in Europa potrebbe quindi aprire scenari interessanti per l’estate.
Juventus, Spalletti resta al suo posto: decisiva la Champions League
Nonostante le indiscrezioni, la posizione di Luciano Spalletti non sarebbe attualmente in discussione.
La dirigenza intende confermare la propria fiducia nell’allenatore, già ribadita dopo la pesante sconfitta contro il Genoa.
Le prossime sfide contro Venezia e Como saranno importanti per il percorso stagionale, ma la valutazione definitiva dovrebbe arrivare soltanto a giugno.
L’obiettivo principale resta la qualificazione alla Champions League, traguardo che peserà inevitabilmente sul futuro dell’allenatore.
Anche alcune dichiarazioni di Spalletti sulle strategie di mercato avrebbero provocato malumori nella dirigenza. Per questo, secondo il quotidiano, un confronto a fine stagione sarebbe comunque previsto.
La Juventus si trova dunque davanti a tre possibili scenari: proseguire con Spalletti, riabbracciare Conte oppure valutare Inzaghi. Per il momento, però, la priorità di Carnevali resta il presente e la corsa alla Champions.