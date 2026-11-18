Dopo l’uscita al 71′ con la Svezia per una botta alla coscia, l’esterno rassicura: “Spero di smaltire tutto per la prossima sfida della Fiorentina”

Cresce la speranza per la Fiorentina di riavere Alieu Njie per la sfida di lunedì 23 novembre alle 20.45 contro il Monza. L’esterno svedese classe 2005, in prestito dal Torino, nella gara contro la Polonia, al debutto da titolare con la Nazionale maggiore, ha messo lo zampino nel gol di Hugo Larsson, centrocampista del 1-1, prima di lasciare il campo al 71′ per un dolore alla coscia. Il commissario tecnico Graham Potter, tecnico inglese ex Brighton e Chelsea, lo ha sostituito per precauzione.

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Le parole di Njie

A tranquillizzare tutti è stato lo stesso giocatore, nella sala stampa dello stadio di Breslavia: “Ho preso un colpo alla coscia, avrei voluto restare in campo ma poi quando ho provato a correre ho capito che non era il caso di prendersi rischi. Spero di smaltire tutto per la prossima sfida della Fiorentina”. Njie ha poi raccontato l’emozione di aver giocato accanto a Viktor Gyökeres, attaccante dell’Arsenal, al quale ha servito il pallone che ha dato origine al pareggio, ringraziando Potter per l’opportunità.

Il momento d’oro in viola

L’infortunio arriva in un periodo particolarmente felice per il ventunenne: prima della convocazione aveva segnato tre gol consecutivi, contro Atalanta, Sassuolo e Juventus, con due assist, ed era diventato uno dei migliori giocatori della squadra. La sua assenza sarebbe pesante per Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, che in caso di forfait potrebbe schierare Wilfried Gnonto, ala azzurra ex Leeds, per la seconda volta da titolare in stagione.

Le valutazioni dello staff medico

Njie è rientrato a Firenze, dove sarà valutato al Viola Park dallo staff sanitario, con eventuali esami più approfonditi se necessario. La partita di Monza arriva a sei giorni dall’infortunio, un margine di recupero considerato sufficiente se, come sembra, si tratta di una semplice contusione. Lo scoglio, semmai, è nel calendario: la Fiorentina gioca per ultima, il lunedì sera, a formazioni già chiuse per i fantallenatori.

Anche Atta e Ndour in miglioramento

Segnali incoraggianti arrivano anche per Atta, tornato in gruppo dopo un sovraccarico all’adduttore, e per Ndour, che ha lavorato parzialmente per un fastidio alla caviglia: c’è ottimismo per il recupero di entrambi.