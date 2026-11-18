Antonio Conte ha fatto un annuncio importantissimo relativo al suo futuro e alla possibilità di tornare alla Juventus

Il legame tra Antonio Conte e la Juventus continua a far sognare i tifosi bianconeri. Attualmente senza panchina dopo il ciclo vincente al Napoli — culminato con Scudetto e Supercoppa — il tecnico pugliese si è raccontato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, confermando la sensazione di un destino ancora da compiere a Torino: «Prima o poi il cerchio con la Juve si chiuderà».

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Il retroscena del 2009: il nodo tattico e l’arrivo di Diego

Prima di aprire l’era dei tre tricolori consecutivi, il matrimonio con la Vecchia Signora era già sfumato nell’estate 2009 per la ferrea intransigenza tattica dell’allenatore, indisponibile a snaturarsi per il mercato: «Prima o poi quel cerchio dovremo chiuderlo. Non so se tra uno, dieci o quindici anni ma so di aver lasciato qualcosa alla Juventus. Potevo diventare l’allenatore della Juve già nel 2009, ma loro presero Diego nonostante sapessero bene che avrei fatto il 4-2-4. Mi dissero che Diego voleva giocare con il 4-3-1-2: qualsiasi altro avrebbe detto di sì ma io non scendo a compromessi. Così dissi alla società: ‘Se un calciatore deve decidere come dobbiamo giocare, non sono l’allenatore giusto per voi’. Sono uscito da quell’incontro consapevole che non sarei diventato l’allenatore della Juventus».

Le occasioni mancate nel 2019 e 2024: da Sarri a Thiago Motta

Oltre al 2009, Conte ha ripercorso altri due bivi recenti in cui il ritorno è sfumato: nel 2019, dopo l’addio di Massimiliano Allegri, e nel 2024, sotto la gestione dirigenziale di Cristiano Giuntoli, quando le scelte bianconere lo spinsero ad accettare le proposte di Inter e Napoli: «La cosa curiosa, nel rapporto tra me e la Juve, è che in passato ci sono stati dei momenti in cui avremmo potuto ritrovarci. È successo quando hanno deciso di prendere Sarri: io ero libero e, infatti, poi sono andato all’Inter. Ed è successo una seconda volta quando ero libero e Giuntoli ha deciso di prendere Thiago Motta: io sono andato a Napoli. Tante volte incontro dei tifosi juventini che mi chiedono: ‘Quando torni?’. La risposta è che tornerò quando ci sarà l’opportunità, quando si incroceranno alcune situazioni. So che non sarà semplice, anche se penso che prima o poi il cerchio si dovrà chiudere».