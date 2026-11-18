Calciomercato Atalanta, Vasilije Adzic è un obiettivo per la prossima estate di Giuntoli. Ecco qual è la situazione

La programmazione futura del calciomercato Atalanta guarda già all’estate del 2027, con un occhio di riguardo verso i migliori giovani talenti del campionato italiano. Sul taccuino della dirigenza bergamasca è finito il nome di Vasilije Adzic, centrocampista offensivo montenegrino classe 2006 che sta maturando esperienza in Serie A con la maglia del Sassuolo, ma il cui cartellino appartiene alla Juventus. Sebbene al momento non esistano trattative avviate né accordi formali, il profilo del ventenne viene monitorato con grande attenzione in vista delle prossime sessioni estive.

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La duttilità tattica al servizio di Maurizio Sarri

A spingere i nerazzurri verso questo potenziale investimento sono soprattutto le qualità tecniche del ragazzo e la sua spiccata adattabilità agli schemi di Maurizio Sarri. Nello scacchiere tattico del tecnico toscano, Adzic offrirebbe infatti soluzioni preziose in più zone del campo.

In un eventuale 4-3-3, il montenegrino potrebbe agire da mezzala di qualità, abbinando compiti di costruzione alla capacità di inserirsi senza palla; qualora invece si optasse per il 4-2-3-1, avrebbe tutte le caratteristiche per muoversi sulla trequarti, agendo tra le linee alle spalle della punta centrale. Pur mettendo in conto un fisiologico periodo di apprendistato per assimilare i meccanismi collettivi della Dea, la sua visione di gioco viene giudicata pienamente compatibile con la filosofia dell’allenatore.

Il fattore Giuntoli e l’intreccio contrattuale tra Juventus e Sassuolo

Come evidenziato anche da L’Eco di Bergamo, un elemento chiave che rende questa pista particolarmente suggestiva porta il nome di Cristiano Giuntoli. L’attuale dirigente dell’Atalanta conosce alla perfezione il potenziale del calciatore, essendo stato proprio lui a portarlo in Italia nel 2024, quando la Juventus investì circa 7 milioni di euro per prelevarlo appena diciottenne.

Questo precedente rappresenta un indubbio vantaggio nella valutazione complessiva dell’operazione, anche se la strada verso Bergamo resta tutt’altro che semplice. Il futuro del talentuoso centrocampista è infatti legato a un doppio filo contrattuale: il Sassuolo lo ha prelevato con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, un meccanismo che lascia alla Juventus il controllo sul destino del ragazzo, considerato ancora una risorsa preziosa per il domani. Sarà dunque l’evoluzione dei rapporti tra i tre club nei prossimi mesi a stabilire se questo semplice interesse potrà trasformarsi in un affare concreto nell’estate 2027.