Calciomercato Frosinone, i giallazzurri puntano Paulos Abraham per rinforzare l’attacco a gennaio. Offerta da 4 milioni di euro per il centravanti svedese, ecco chi è

Il Frosinone guarda alla Svezia per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, il club ciociaro avrebbe presentato un’offerta da 4 milioni di euro per Paulos Abraham, attaccante classe 2002 dell’Hammarby. La trattativa sarebbe già in corso e dalla società filtrerebbe ottimismo sulla possibilità di raggiungere un accordo in vista del mercato di gennaio.

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Ma chi è realmente Paulos Abraham? Il giocatore svedese, 24 anni, rappresenta uno dei profili più interessanti emersi nell’ultimo campionato scandinavo. La sua stagione è stata caratterizzata da numeri importanti, ma soprattutto da una crescita tecnica che potrebbe renderlo un rinforzo particolarmente utile per il Frosinone di Massimiliano Alvini.

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Paulos Abraham, chi è il nuovo obiettivo del Frosinone: carriera e numeri

Nato il 16 luglio 2002 a Solna, in Svezia, Paulos Johannes Abraham è un attaccante di circa 177 centimetri, prevalentemente mancino, capace di giocare sia da centravanti sia da esterno offensivo.

Cresciuto nel settore giovanile del Brommapojkarna, ha iniziato la propria carriera professionistica in Svezia prima di trasferirsi all’AIK. Nel 2021 è arrivata l’esperienza nei Paesi Bassi con il Groningen, dove ha avuto modo di confrontarsi con l’Eredivisie e con un calcio differente da quello scandinavo.

Nel 2024 è tornato in patria, vestendo in prestito la maglia dell’IFK Göteborg, con cui ha realizzato 7 gol in 22 presenze. Successivamente il passaggio all’Hammarby, squadra nella quale ha trovato la propria consacrazione.

Dopo le 8 reti segnate nel 2025, Abraham ha compiuto un ulteriore salto di qualità nel 2026, chiudendo il campionato svedese con 17 gol e 4 assist in 28 presenze.

Numeri che hanno contribuito ad attirare l’attenzione di diversi club europei. Nel suo percorso figura anche la convocazione nella Nazionale maggiore svedese, dopo le esperienze con l’Under 21.

Paulos Abraham, caratteristiche tecniche: velocità, dribbling e fiuto del gol

Dal punto di vista tecnico, Abraham è un attaccante moderno, particolarmente efficace quando può sfruttare gli spazi alle spalle delle difese avversarie.

La sua qualità principale è la mobilità offensiva: ama attaccare la profondità, muoversi lungo tutto il fronte d’attacco e partire da posizioni esterne per accentrarsi verso la porta.

Pur essendo prevalentemente mancino, è capace di concludere da diverse posizioni e di partecipare alla costruzione della manovra.

I numeri dell’ultima stagione evidenziano anche una buona capacità di finalizzazione: 83 conclusioni complessive, 42 nello specchio della porta e 17 reti realizzate, con una produzione offensiva superiore ai 15 expected goals.

Non si tratta però di un centravanti particolarmente strutturato fisicamente. Il gioco aereo e i duelli corpo a corpo rappresentano aspetti nei quali presenta margini di miglioramento.

Frosinone, come giocherebbe Abraham nel 4-2-3-1 di Alvini?

L’eventuale arrivo di Paulos Abraham offrirebbe a Massimiliano Alvini diverse soluzioni tattiche.

Nel 4-2-3-1 utilizzato dal Frosinone, lo svedese potrebbe occupare principalmente la posizione di centravanti, sfruttando la propria rapidità per attaccare gli spazi creati dai trequartisti.

Un’altra possibilità sarebbe l’impiego sulla fascia destra, con la libertà di accentrarsi e cercare la conclusione con il piede sinistro.

Inoltre, Abraham potrebbe rappresentare un’alternativa ad Antonio Raimondo, soprattutto considerando i problemi fisici che hanno recentemente rallentato l’attaccante giallazzurro.

La sua duttilità consentirebbe ad Alvini anche di sperimentare un attacco con due punte, affiancando Abraham a un centravanti più abile nel gioco spalle alla porta.

Calciomercato Frosinone, Abraham sarebbe il rinforzo giusto per gennaio?

L’investimento da 4 milioni di euro rappresenterebbe un’operazione significativa per il Frosinone, soprattutto considerando l’età e il rendimento dell’attaccante.

Abraham non arriverebbe soltanto come un prospetto da valorizzare, ma come un giocatore potenzialmente pronto a competere per una maglia da titolare.

L’ostacolo principale potrebbe essere rappresentato dall’adattamento alla Serie A, campionato tatticamente più complesso rispetto a quello svedese, nel quale il centravanti dovrebbe confrontarsi con difensori particolarmente organizzati.

Il suo contratto con l’Hammarby, valido fino al dicembre 2028, rende inoltre necessaria un’intesa economica tra le società.

Per caratteristiche, comunque, Abraham appare un profilo compatibile con il calcio dinamico e verticale di Alvini. Un attaccante rapido, versatile e con numeri realizzativi importanti, che potrebbe garantire nuove soluzioni alla fase offensiva del Frosinone.

Adesso resta da capire se l’offerta da 4 milioni riportata da Fabrizio Romano sarà sufficiente per convincere l’Hammarby a lasciarlo partire già durante il mercato invernale.