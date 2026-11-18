Napoli Torino, gli azzurri preparano la sfida della 12ª giornata di Serie A, in programma sabato 21 novembre alle 20:45 al Maradona. Allegri ritrova altri 5 nazionali

Il Napoli torna a lavorare con il gruppo al completo dopo la pausa dedicata alle Nazionali. La formazione allenata da Massimiliano Allegri prosegue la preparazione in vista dell’importante appuntamento contro il Torino, valido per la 12ª giornata di Serie A 2026/2027, in programma sabato 21 novembre alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona.

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Dall’allenamento odierno arrivano indicazioni positive per il tecnico azzurro, che ha potuto riabbracciare gli ultimi calciatori impegnati con le rispettive selezioni. Un passaggio importante per organizzare il lavoro tattico e definire le scelte in vista della ripresa del campionato.

Napoli Torino, Allegri ritrova cinque giocatori: ecco chi è tornato

La notizia principale riguarda il rientro di Kevin De Bruyne, Billy Gilmour, Noa Lang, Vanja Milinkovic-Savic e Scott McTominay.

I cinque giocatori hanno terminato gli impegni internazionali e sono tornati a disposizione dello staff tecnico, consentendo ad Allegri di lavorare nuovamente con tutti gli elementi della rosa non indisponibili.

Particolarmente importante il ritorno dei centrocampisti, considerando la necessità di preparare al meglio una sfida che potrebbe richiedere intensità, qualità e attenzione nella gestione del possesso.

Napoli Torino, allenamento tra possesso palla e partitella

La seduta pomeridiana si è aperta con una fase dedicata al riscaldamento fisico e all’attivazione tecnica.

Successivamente, gli azzurri hanno svolto esercitazioni sul possesso palla, prima di concludere l’allenamento con una partitella.

Un programma finalizzato a ritrovare ritmo e coordinazione collettiva dopo i giorni trascorsi dai giocatori lontano da Castel Volturno.

Napoli Torino, il comunicato ufficiale del club azzurro

Attraverso i propri canali ufficiali, il Napoli ha fornito un aggiornamento sul lavoro svolto dalla squadra e sul rientro dei Nazionali.

IL COMUNICATO DEL NAPOLI – «Gli azzurri si sono allenati in vista del prossimo match di campionato, sabato alle 20:45 contro il Torino allo stadio Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo riscaldamento fisico e attivazione tecnica. A seguire esercitazione in fase di possesso e partitina. De Bruyne, Gilmour, Lang, Milinkovic-Savic e McTominay sono rientrati dagli impegni con le nazionali».

Adesso l’attenzione si sposta sulle prossime sedute, decisive per valutare le condizioni dei singoli e definire la formazione titolare.

Per Allegri, la possibilità di ritrovare i Nazionali rappresenta un elemento importante nell’avvicinamento alla sfida contro il Torino, primo impegno degli azzurri dopo la sosta.