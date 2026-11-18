Manchester United e Real Madrid vanno allo scontro per JJ Gabriel. Minacciate azioni legali, ecco cosa sta succedendo

Un vero e proprio braccio di ferro di calciomercato rischia di accendersi sull’asse tra Inghilterra e Spagna per il futuro di JJ Gabriel. Il promettente esterno offensivo sedicenne, considerato uno dei migliori prospetti del calcio europeo, ha infatti annunciato via social l’addio al Manchester United, ma il club inglese non ha affatto autorizzato la fine del rapporto. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la dirigenza dei Red Devils è pronta a intraprendere azioni legali qualora venissero accertati contatti irregolari da parte di altre società per strappare il giovane talento al vivaio britannico.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il video d’addio e l’accordo verbale con il Real Madrid

A far esplodere il caso è stato un filmato pubblicato martedì sera dallo stesso calciatore, in cui JJ Gabriel ha salutato e ringraziato compagni, allenatori e staff per il percorso compiuto nel settore giovanile. Un messaggio arrivato come un fulmine a ciel sereno per i vertici dello United, mai informati preventivamente di questa mossa. Dal punto di vista formale, però, la società di Manchester detiene ancora il tesseramento del ragazzo fino al termine della stagione e nessun organismo calcistico ha finora avviato le pratiche per il trasferimento della registrazione sportiva.

Nonostante i vincoli burocratici, l’attaccante avrebbe già raggiunto un’intesa verbale con il Real Madrid, deciso a portarlo nella capitale spagnola già a gennaio. Un’operazione resa tecnicamente possibile dal passaporto comunitario di cui il giocatore dispone grazie ai genitori, requisito che consente ai club dell’Unione europea di tesserare giovani calciatori nel rispetto delle normative internazionali.

L’assenza da Carrington e i sospetti sui contatti estivi

La frattura tra le parti affonda le radici nello scorso settembre: da allora JJ Gabriel non si è più presentato al centro sportivo di Carrington, dopo che la sua famiglia aveva chiesto l’immediata risoluzione contrattuale, lasciando poi cadere nel vuoto ogni tentativo di contatto da parte della società. Entrato nell’academy nel 2020 fino a conquistare il prestigioso Jimmy Murphy Award come miglior giovane del club e ad allenarsi con la prima squadra, il sedicenne si trova ora al centro di un possibile contenzioso.

Il Manchester United sospetta infatti che i familiari e gli agenti del ragazzo abbiano avviato trattative non autorizzate con altri club già durante la scorsa estate. Pur ribadendo che non verranno adottati provvedimenti punitivi contro il calciatore — ritenendo gli adulti che lo circondano gli unici responsabili della vicenda — i Red Devils sono pronti a tutelarsi in ogni sede se emergeranno prove concrete di condotte irregolari.