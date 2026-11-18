Manchester United, Mauricio Pochettino comincia ufficialmente la sua avventura sulla panchina dei Red Devils. L’ex ct degli Stati Uniti è arrivato al centro sportivo e ha rilasciato le prime parole

Una nuova avventura per Mauricio Pochettino, pronto a iniziare la propria esperienza sulla panchina del Manchester United. L’allenatore argentino, dopo aver concluso il suo percorso alla guida della Nazionale degli Stati Uniti con una vittoria contro Haiti, è arrivato nel pomeriggio al centro sportivo dei Red Devils per prendere ufficialmente contatto con la sua nuova realtà.

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Il tecnico dovrà subito concentrarsi su un appuntamento particolarmente impegnativo: la sfida di Premier League contro il Liverpool, in programma domenica alle 17:30 ad Anfield.

Manchester United, Pochettino arriva a Carrington: comincia la nuova avventura

L’arrivo di Pochettino segna l’inizio di una nuova fase per il Manchester United, che affida all’allenatore argentino il compito di guidare la squadra nei prossimi impegni.

Per il tecnico si tratta di un ritorno nel calcio inglese dopo le precedenti esperienze sulle panchine di Southampton, Tottenham e Chelsea.

L’attenzione è adesso rivolta al lavoro sul campo e alla preparazione della prossima partita, con tempi particolarmente ristretti per conoscere i giocatori e impostare le prime indicazioni tattiche.

Pochettino Manchester United, le prime parole del tecnico argentino

Attraverso i canali ufficiali del Manchester United, il nuovo allenatore ha espresso tutta la propria soddisfazione per l’inizio di questa esperienza, ringraziando il club per l’accoglienza ricevuta.

SULL’ARRIVO AL MANCHESTER UNITED – «Grazie mille per l’accoglienza. Sono molto entusiasta di essere qui. È un onore e un privilegio essere in questo fantastico club. Guardiamo avanti e iniziamo a lavorare».

Manchester United, debutto di fuoco per Pochettino: c’è il Liverpool ad Anfield

Il calendario riserva immediatamente una prova importante al nuovo tecnico. Domenica il Manchester United sarà infatti impegnato sul campo del Liverpool, in una delle rivalità più sentite del calcio inglese.

Una sfida che rappresenterà il primo banco di prova per Mauricio Pochettino, chiamato a preparare una partita di grande intensità dopo pochi giorni dal suo arrivo.

Il nuovo corso dei Red Devils comincia dunque con un appuntamento prestigioso, che offrirà le prime indicazioni sulle scelte e sull’impostazione tattica dell’allenatore argentino.