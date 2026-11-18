McKennie: «Sono felice alla Juve e sono felice di restare. Per questo ho rinnovato il contratto, non vedo l’ora di trascorrere molti anni qui». Le sue parole

“Protagonista assoluto in campo con due assist nel 2-0 contro Haiti, ma al centro delle indiscrezioni fuori dal rettangolo verde: Weston McKennie, ha voluto spegnere sul nascere le preoccupazioni dei tifosi bianconeri. Le sue parole in conferenza stampa dal ritiro degli Stati Uniti avevano infatti alimentato le voci di un futuro al Manchester United, club guidato da Mauricio Pochettino spingendo lo stesso giocatore a intervenire per fare chiarezza. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

PAROLE – «Sono felice alla Juve e sono felice di restare. È per questo che ho rinnovato il contratto e non vedo l’ora di trascorrere molti altri anni qui»

«Sono un giocatore della Juventus, c’è stato un fraintendimento su quello che ho detto. Le traduzioni e tutto il resto, che ovviamente mi si sono ritorte contro. Non so perché, immagino che qualcosa sia andato perso nella traduzione».