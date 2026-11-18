Fuorigioco “alla Wenger”, sfuma la rivoluzione: i risultati dei test in Canada che hanno convinto la FIFA a fermarsi

L’innovativa e discussa ipotesi di riforma del fuorigioco, fortemente caldeggiata dall’ex leggendario allenatore e dirigente Arsène Wenger è stata ufficialmente accantonata. Secondo quanto rivelato dal quotidiano britannico The Times, la sperimentazione della nuova regola non ha fatto registrare i risultati sperati nel corso dei test sul campo, costringendo gli organi competenti a un passo indietro.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Perché il fuorigioco “alla Wenger” è fallito: l’effetto sulle difese

L’idea di fondo, lo ricordiamo, prevedeva che un attaccante potesse essere considerato in posizione di fuorigioco esclusivamente nel caso in cui l’intera figura del giocatore fosse completamente al di là del corpo dell’ultimo difendente, concedendo dunque un notevole vantaggio ai calciatori offensivi rispetto al regolamento tradizionale.

Tuttavia, i test pratici effettuati in Canada nelle ultime settimane hanno evidenziato un effetto collaterale inatteso e indesiderato: per arginare il pericolo costante di subire reti di questo tipo, le squadre in fase di non possesso finivano sistematicamente per abbassare il baricentro, difendendosi molto più basse del solito e snaturando l’equilibrio tattico delle partite. Un compromesso che ha spinto gli addetti ai lavori a bocciare l’innovazione, scongiurando per il momento una vera e propria rivoluzione regolamentare.

Il test chiave in Canada: la sfida Vancouver-Inter Toronto

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

La fase di sperimentazione aveva trovato ampio spazio di discussione anche in contesti ufficiali, come accaduto in occasione della sfida tra il Vancouver e l’Inter Toronto valida per la Canadian Premier League.

Proprio nel corso di quel match, terminato con un pirotecnico pareggio, i padroni di casa erano stati beffati da una situazione limite, concretizzatasi con la rete del definitivo 3-3 siglata da Tomasz Skublak. Quell’episodio aveva riacceso il dibattito, confermando le difficoltà applicative di un metro di giudizio che, almeno per ora, resta confinato ai laboratori della sperimentazione.