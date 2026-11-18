Sei giocatori rientrano dalle selezioni, restano a parte Gaetano, Hien, Kristensen e Kossounou: domenica alle 20.45 il big match con i campioni d’Italia

Dopo la sosta per le Nazionali è tempo di tornare in campo per la Serie A. La dodicesima giornata si apre sabato alle 15 con Lazio-Lecce e Como-Cagliari, ma l’appuntamento più atteso è fissato per domenica 22 novembre alla New Balance Arena di Bergamo, dove l’Atalanta di Maurizio Sarri ospiterà l’Inter di Cristian Chivu.

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I nazionali tornano a Zingonia

Il tecnico toscano, ex allenatore di Napoli e Juventus, nella giornata di mercoledì 18 novembre ha ritrovato i primi sei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali: i portieri e gli azzurri Marco Carnesecchi e Giorgio Scalvini, difensore, e Gianluca Scamacca, attaccante, insieme al belga Charles De Ketelaere, trequartista, al montenegrino Nikola Krstović, centravanti in forma, e al croato Mario Pašalić, centrocampista. Gli altri convocati sono attesi a Zingonia tra mercoledì e giovedì.

Chi lavora ancora a parte

Restano alle prese con i programmi di recupero Gianluca Gaetano, centrocampista, Isak Hien, difensore svedese, Thomas Kristensen, difensore danese, e Odilon Kossounou, centrale ivoriano: tutti e quattro hanno svolto lavoro in palestra e individuale sul campo. Soltanto terapie e palestra, invece, per Tommaso Pompei, terzo portiere. Il club ha comunicato l’elenco nella nota ufficiale, precisando che la squadra tornerà ad allenarsi giovedì 19 novembre al Centro Bortolotti, a porte chiuse.

Le buone notizie: Bellanova e Raspadori

Nel quadro della settimana spiccano anche i recuperi di Raoul Bellanova, esterno, e di Giacomo Raspadori, attaccante: entrambi hanno lavorato regolarmente in gruppo e sono a disposizione per la sfida contro i campioni d’Italia.

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Come potrebbe giocare l’Atalanta

Secondo le indicazioni della vigilia, Sarri dovrebbe ripartire con il 4-2-3-1, con Scalvini in difesa, Krstović in vantaggio su Scamacca come punta centrale e De Ketelaere alle spalle. La partita arriva in un momento delicato per la Dea, che dopo un avvio complicato vuole dare continuità al lavoro e ritrovare fiducia contro l’avversaria più forte del campionato.