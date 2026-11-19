Napoli, Gustavo Varela è uno degli attaccanti più desiderati per gennaio. Il talento portoghese del Monza ha già segnato 11 gol e attira l’interesse di Juventus, Tottenham e Brighton

Il calciomercato di gennaio potrebbe avere un protagonista inatteso: Gustavo Varela. L’attaccante portoghese del Monza, autentica rivelazione di questo avvio di Serie A 2026/2027, ha attirato l’attenzione di numerose società italiane ed europee grazie a un rendimento realizzativo straordinario.

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Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe tra i club maggiormente interessati al classe 2005, ma dovrà affrontare la concorrenza della Juventus e di alcune società della Premier League. La valutazione del Monza sarebbe già salita tra i 35 e i 40 milioni di euro.

Calciomercato Napoli, Varela è il bomber rivelazione della Serie A: numeri impressionanti

Arrivato in Brianza durante l’estate per appena 3,5 milioni di euro, Varela ha impiegato pochissimo per conquistare la scena.

Gol all’Inter all’esordio in Serie A, altra rete contro l’Udinese e una serie di prestazioni che lo hanno portato a quota 9 gol in campionato, ai quali si aggiungono due marcature in Coppa Italia.

Un rendimento che gli ha permesso di raggiungere la vetta della classifica marcatori, davanti a Donyell Malen e Antonio Raimondo, conquistando anche la convocazione nella Nazionale portoghese.

Alle spalle del suo talento c’è una storia particolare. Figlio dell’ex difensore Fernando Varela, nazionale di Capo Verde, Gustavo è cresciuto seguendo il padre sui campi d’allenamento. Dopo le esperienze nelle giovanili del PAOK e del Benfica, ha giocato nel Gil Vicente prima del trasferimento al Monza.

Calciomercato Napoli, Manna incontra l’agente di Varela: possibile intreccio con Lucca

Il Napoli avrebbe già mosso passi concreti per valutare l’operazione. Il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe incontrato Hector Paris, agente dell’attaccante, per sondare la disponibilità a un trasferimento.

La società azzurra cerca un rinforzo offensivo anche alla luce della situazione di Lorenzo Lucca, possibile partente a gennaio. Non sarebbe esclusa una trattativa che coinvolga proprio il centravanti italiano.

Il Monza, però, vorrebbe trattenere il proprio gioiello almeno fino al termine della stagione. L’amministratore delegato Mauro Baldissoni ha chiarito la posizione del club.

«L’obiettivo è averlo con noi fino alla fine della stagione».

Il dirigente ha poi aggiunto: «Sappiamo che è seguito da club con grandi ambizioni ma vogliamo tenerlo il più a lungo possibile. Napoli? Tutto molto prematuro».

Calciomercato Napoli, Juventus e Premier League su Varela: attenzione alla clausola del Benfica

La concorrenza non manca. Anche la Juventus segue il portoghese, pur dovendo fare i conti con vincoli economici che renderebbero complicato un investimento immediato.

Dall’Inghilterra, invece, Tottenham e Brighton avrebbero già manifestato interesse.

Attenzione anche al Benfica, che al momento della cessione ha mantenuto il 20% sulla futura rivendita e un diritto di pareggiare eventuali offerte ricevute dal Monza.

Per il Napoli di Massimiliano Allegri, Varela rappresenterebbe un investimento importante per il presente e per il futuro. Molto dipenderà dalla disponibilità economica degli azzurri e dalla volontà del Monza, determinato a non privarsi facilmente del suo miglior realizzatore.

Una cosa appare chiara: Gustavo Varela sarà uno dei nomi più caldi del mercato invernale, con una possibile asta internazionale pronta ad accendersi.