Inter, Alisson Becker e Frank Anguissa sono due opportunità per il mercato estivo 2027. I nerazzurri valutano i giocatori di Liverpool e Napoli, entrambi in scadenza di contratto

L’Inter comincia a programmare le mosse per la prossima stagione e guarda con particolare attenzione al mercato dei parametri zero. Due nomi sarebbero finiti sul taccuino della dirigenza nerazzurra: Alisson Becker, portiere del Liverpool, e Frank Anguissa, centrocampista del Napoli.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

Secondo quanto riportato dal Quotidiano Nazionale, entrambi i calciatori avrebbero il contratto in scadenza nel giugno 2027 e potrebbero rappresentare occasioni interessanti per rinforzare la squadra di Cristian Chivu senza affrontare costi per il cartellino.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Inter, Alisson Becker è la grande occasione per la porta: Martinez sotto osservazione

Il reparto dei portieri è uno di quelli sui quali l’Inter starebbe riflettendo maggiormente. Nonostante la fiducia mostrata da Chivu nei confronti di Josep Martinez, il rendimento dello spagnolo non avrebbe completamente soddisfatto le aspettative.

Il tecnico nerazzurro lo ha difeso anche nei momenti più complicati, ma alcuni errori hanno alimentato interrogativi sulla sua affidabilità.

L’alternativa attuale è rappresentata da Ivan Provedel, arrivato dalla Lazio. La società starebbe quindi valutando l’opportunità di inserire un profilo di maggiore esperienza internazionale.

In questo scenario prende quota il nome di Alisson Becker, ex Roma e attuale portiere del Liverpool, che nel 2027 compirà 35 anni.

Inter, l’ostacolo per Alisson è l’ingaggio: servirebbe un sacrificio economico

L’eventuale operazione presenterebbe però una difficoltà importante: lo stipendio del brasiliano.

Secondo le cifre riportate da Capology, Alisson percepirebbe circa 8,5 milioni di euro netti? No: la stima citata riguarda 8,5 milioni annui di parte fissa, ai quali si aggiungerebbero 2,5 milioni di bonus, per un totale potenziale di 11 milioni di euro.

Un investimento difficilmente compatibile con i parametri economici dell’Inter, che dovrebbe necessariamente trattare una riduzione dell’ingaggio.

L’esperienza di Giuseppe Marotta nelle operazioni a parametro zero potrebbe rivelarsi importante, ma la fattibilità dell’affare dipenderebbe soprattutto dalle richieste del giocatore.

Inter, anche Anguissa nel mirino: possibile occasione dal Napoli

La seconda pista porta a Frank Anguissa, centrocampista camerunese del Napoli, anch’egli indicato dal Quotidiano Nazionale tra i possibili svincolati dell’estate 2027.

Il classe 1995 rappresenterebbe un rinforzo di esperienza e fisicità per il centrocampo nerazzurro, aumentando le alternative a disposizione di Chivu.

Per il momento si tratta di ipotesi di mercato, senza conferme su trattative avanzate. L’Inter continuerà a monitorare entrambe le situazioni, valutando condizioni contrattuali e sostenibilità economica prima di prendere eventuali decisioni.