Nico Paz trascina l’Argentina con una doppietta contro il Costa Rica e riaccende l’interesse del Real Madrid. Intanto Juan Sebastián Verón lo incorona e arriva un retroscena sulla madre di Messi

Nico Paz continua a stupire. Il talento argentino del Como, già protagonista assoluto della Serie A, ha conquistato nuovamente la scena internazionale grazie alla straordinaria doppietta realizzata nella vittoria per 7-0 dell’Argentina contro il Costa Rica. Una prestazione che ha confermato la crescita del classe 2004 e riacceso inevitabilmente le discussioni sul suo futuro.

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Il trequartista è diventato uno dei principali protagonisti del nuovo corso dell’Albiceleste di Lionel Scaloni, dopo l’addio alla Nazionale di Lionel Messi. Le sue qualità non sono passate inosservate neppure in Spagna, dove il Real Madrid starebbe valutando concretamente la possibilità di riportarlo nella Capitale.

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Nico Paz, doppietta con l’Argentina e futuro al Real Madrid: cosa prevede l’accordo con il Como

La prestazione contro il Costa Rica ha ulteriormente acceso i riflettori sul talento del Como. Nico Paz ha realizzato due reti nel primo tempo, dimostrando personalità, qualità individuali e una notevole capacità di finalizzazione.

Intanto, secondo quanto riportato dai quotidiani spagnoli AS e Mundo Deportivo, il Real Madrid sarebbe intenzionato a esercitare il diritto di riacquisto del giocatore nell’estate 2027.

L’accordo raggiunto la scorsa estate tra le società aveva permesso al Como di assicurarsi il controllo del cartellino attraverso un’operazione da 60 milioni di euro. I Blancos, però, avevano mantenuto un’opzione prioritaria per riportare il calciatore in Spagna.

Per esercitarla, il presidente Florentino Pérez dovrebbe investire 80 milioni di euro, cifra prevista per il mercato estivo del 2027.

Un’operazione importante, che consentirebbe a José Mourinho di aggiungere un altro talento al centrocampo del Real Madrid, dove potrebbe giocare anche al fianco di Jude Bellingham. Al momento, tuttavia, non esiste una conferma ufficiale sull’esercizio della clausola.

Nico Paz, Verón lo incorona: il paragone con Messi e Maradona

Le prestazioni dell’argentino hanno conquistato anche Juan Sebastián Verón, ex centrocampista di Inter, Lazio, Parma e Manchester United, oggi presidente dell’Estudiantes.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Nazionale argentina ha espresso parole di grandissima ammirazione nei confronti del giocatore del Como.

«Nico Paz ha un talento incredibile. Il futuro è suo, se continua a comportarsi da professionista come sta facendo. A 22 anni certe cose le ho viste fare soltanto a Lionel Messi e a un certo Diego Armando Maradona. Non voglio dire che lui raggiungerà quei livelli, perché significherebbe diventare un fuoriclasse assoluto, il simbolo di un’epoca come lo sono stati, a modo loro, Diego e Leo. Però Nico Paz ha le qualità per tentare l’impresa. E gli auguro di riuscire a centrare l’obiettivo».

Verón ha poi evidenziato soprattutto la maturità calcistica del trequartista e la sua capacità di guidare il gioco.

«Di lui mi impressionano due cose: la personalità che mostra sul campo e la naturalezza con cui fa certe giocate. La personalità la si nota perché i compagni lo cercano, gli danno il pallone anche quando è marcato, tanto sanno che lui dribblerà l’avversario e se ne andrà via. Significa che tutti gli riconoscono doti sopra la media. Nico è un leader per come si muove, per come occupa gli spazi in campo, per come gestisce le azioni. Decide quando è il caso di accelerare o di rallentare, in base allo sviluppo della manovra sceglie di attaccare a destra, a sinistra o al centro. È il fulcro del gioco».

Nico Paz erede di Messi? Il retroscena sulla madre della Pulce

A rendere ancora più particolare il momento vissuto da Nico Paz è un episodio raccontato dallo zio Fabián Paz, relativo all’addio di Lionel Messi alla Nazionale argentina.

Il familiare del trequartista ha svelato un incontro tra il nipote e la madre dell’ex capitano dell’Albiceleste, avvenuto nei pressi degli spogliatoi.

«Uscendo dagli spogliatoi Nico si è trovato di fronte la mamma di Leo in lacrime, così è andato a salutarla perché la conosceva già. A questo punto la signora gli ha preso la mano, dicendogli: ‘Sei tu il successore di mio figlio’».

Un racconto che testimonia il valore simbolico assunto dal giovane talento argentino, indicato da molti come uno dei possibili protagonisti della nuova generazione.

Nel frattempo, il Como di Cesc Fàbregas continua a godersi le sue prestazioni, consapevole che il futuro potrebbe riportarlo al Real Madrid. Tra l’interesse dei Blancos, la fiducia di Scaloni e gli elogi di Verón, Nico Paz si prepara a vivere mesi decisivi per la propria carriera.