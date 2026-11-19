Infortunati Serie A 2026/2027, il quadro completo della 12ª giornata dopo la sosta per le nazionali: tutti gli indisponibili, i giocatori in dubbio e le possibili novità di formazione, partita per partita

Il campionato riparte dopo la sosta per le nazionali con la 12ª giornata di campionato, ma per diversi allenatori sarà necessario fare i conti con un’infermeria ancora affollata. Tra problemi muscolari, infortuni di lunga durata e condizioni fisiche da valutare, sono numerosi gli indisponibili serie A che rischiano di saltare il prossimo turno. Anche se saranno altrettanti i rientri: quasi 40 giocatori sono pronti a tornare dopo la sosta.

Particolare attenzione alle situazioni di Juventus, Napoli e Milan, che presentano diverse assenze importanti. Anche Lazio, Atalanta e Inter devono monitorare le condizioni di alcuni protagonisti, mentre arrivano indicazioni incoraggianti per altri giocatori vicini al recupero.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Sul fronte disciplinare saranno due gli squalificati: Ndiaye del Parma e Bracaglia del Frosinone.

Di seguito il quadro completo degli infortunati, degli indisponibili e dei giocatori in dubbio della 12ª giornata di Serie A, sulla base delle informazioni riportate da Diretta.it. Le condizioni restano soggette agli aggiornamenti dei rispettivi club.

Como-Cagliari: gli infortunati e i giocatori in dubbio

COMO

Indisponibili:

Assane Diao – Lesione al flessore.

– Lesione al flessore. Moise Kean – Problema alla tibia.

– Problema alla tibia. Ricardo Rodriguez – Problema muscolare.

In dubbio:

Chalobah – Problema muscolare.

– Problema muscolare. Jayden Addai – Problema muscolare.

CAGLIARI

Indisponibili:

Mattia Felici – Rottura del legamento crociato anteriore.

In dubbio:

Harry Winks – Problema alla schiena.

– Problema alla schiena. Alieu Fadera – Problema muscolare.

Lazio-Lecce: gli infortunati e i giocatori in dubbio

LAZIO

Indisponibili:

Nuno Tavares – Risentimento al flessore.

– Risentimento al flessore. Josip Sutalo – Stiramento al flessore.

– Stiramento al flessore. Mattia Zaccagni – Lesione al quadricipite femorale.

– Lesione al quadricipite femorale. Adam Marusic – Problema muscolare.

In dubbio:

Davide Frattesi – Risentimento muscolare.

LECCE

Indisponibili:

Medon Berisha – Sovraccarico muscolare.

– Sovraccarico muscolare. Ivan Ilic – Lesione miotendinea del retto femorale sinistro con lesione parziale del tendine.

– Lesione miotendinea del retto femorale sinistro con lesione parziale del tendine. Joel Monteiro – Lesione al polpaccio.

– Lesione al polpaccio. Santiago Pierotti – Operato per una frattura al malleolo.

In dubbio: nessun giocatore segnalato.

Parma-Roma: gli infortunati e gli squalificati

PARMA

Indisponibili:

Ndiaye – Squalificato dopo l’espulsione contro il Bologna.

– Squalificato dopo l’espulsione contro il Bologna. Adrián Bernabé – Distrazione al retto femorale.

– Distrazione al retto femorale. Dominik Drobnic – Fascite plantare.

– Fascite plantare. José Romero – Sublussazione acromion-claveare.

In dubbio:

Diego Carlos – Risentimento muscolare alla coscia.

ROMA

Indisponibili:

Luca Pellegrini – Lesione al muscolo semitendinoso.

– Lesione al muscolo semitendinoso. Devyne Rensch – Lesione di primo grado all’adduttore.

In dubbio:

Pierluigi Gollini – Problema alla schiena.

Napoli-Torino: gli infortunati e i giocatori in dubbio

NAPOLI

Indisponibili:

Alisson Santos – Lesione al bicipite femorale.

– Lesione al bicipite femorale. Benoît Badiashile – Lesione distrattiva di medio grado del retto femorale.

– Lesione distrattiva di medio grado del retto femorale. Alessandro Buongiorno – Infortunio al menisco.

– Infortunio al menisco. Giovanni Di Lorenzo – Lesione all’adduttore lungo.

– Lesione all’adduttore lungo. Stanislav Lobotka – Lesione alla caviglia.

In dubbio: nessun giocatore segnalato.

TORINO

Indisponibili:

Niccolò Fortini – Problema all’adduttore.

In dubbio:

Rodriguez – Lesione ai flessori.

– Lesione ai flessori. Nikola Vlasic – Problema al bicipite femorale.

Per Vlasic, gli accertamenti effettuati dopo l’affaticamento alla coscia destra non avrebbero evidenziato lesioni. Le sue condizioni saranno rivalutate in vista della gara.

Juventus-Venezia: gli infortunati e i giocatori in dubbio

JUVENTUS

Indisponibili:

Andrea Cambiaso – Affaticamento alla coscia.

– Affaticamento alla coscia. Kamil Grabara – Operato al legamento crociato.

– Operato al legamento crociato. Manuel Locatelli – Operato al menisco.

– Operato al menisco. Kenan Yildiz – Operato al piede.

– Operato al piede. Pierre Kalulu – Lesione muscolare.

– Lesione muscolare. Khéphren Thuram – Operato al ginocchio.

In dubbio:

Zeki Celik – Problema al bicipite femorale.

– Problema al bicipite femorale. Edon Zhegrova – Problema fisico.

VENEZIA

Indisponibili:

Andrea Adorante – Operato alla schiena.

– Operato alla schiena. Bartol Franjic – Operato alla spalla.

– Operato alla spalla. Marin Sverko – Problemi alle anche.

In dubbio:

Thierry Correia – Risentimento al flessore.

– Risentimento al flessore. Pasquale Mazzocchi – Problema alla coscia.

Bologna-Udinese: gli infortunati e i giocatori in dubbio

BOLOGNA

Indisponibili:

Emil Holm – Operato al flessore.

– Operato al flessore. Juan Miranda – Lesione al bicipite femorale.

In dubbio:

Enem – Problema al tendine d’Achille.

UDINESE

Indisponibili:

David Alaba – Risentimento al polpaccio.

– Risentimento al polpaccio. Nicolò Bertola – Lesione al muscolo semimembranoso della coscia.

– Lesione al muscolo semimembranoso della coscia. Idrissa Gueye – Operato alla caviglia.

In dubbio: nessun giocatore segnalato.

Sassuolo-Genoa: gli infortunati e i giocatori in dubbio

SASSUOLO

Indisponibili:

Domenico Berardi – Problema fisico.

– Problema fisico. Fedde Leysen – Lesione del legamento crociato.

– Lesione del legamento crociato. Ismaël Koné – Frattura di tibia e perone.

In dubbio:

Vasilije Adzic – Problema al ginocchio.

– Problema al ginocchio. Cristian Volpato – Problema fisico.

GENOA

Indisponibili:

Lorenzo Venturino – Operato al tendine rotuleo.

In dubbio:

Morten Frendrup – Problema alla caviglia.

Milan-Frosinone: gli infortunati e gli squalificati

MILAN

Indisponibili:

Samuel Chukwueze – Operato all’anca.

– Operato all’anca. Matteo Gabbia – Lesione al flessore.

– Lesione al flessore. Ruben Loftus-Cheek – Lesione al flessore mediale.

– Lesione al flessore mediale. Alexis Saelemaekers – Operato alla caviglia.

– Operato alla caviglia. Fikayo Tomori – Lesione a un muscolo flessore mediale della coscia destra.

– Lesione a un muscolo flessore mediale della coscia destra. Pietro Terracciano – Trauma alla spalla.

In dubbio:

Strahinja Pavlovic – Problema fisico.

Da monitorare: Mike Maignan, per il quale viene segnalata la possibilità di un recupero in vista del prossimo impegno.

FROSINONE

Indisponibili:

Gabriele Bracaglia – Squalificato per somma di ammonizioni.

– Squalificato per somma di ammonizioni. Florian Grillitsch – Operato di ernioplastica.

– Operato di ernioplastica. Antonio Raimondo – Lesione multilegamentosa della caviglia.

In dubbio:

Aleksa Terzic – Problema muscolare.

Atalanta-Inter: gli infortunati e i giocatori in dubbio

ATALANTA

Indisponibili:

Gianluca Gaetano – Distrazione all’adduttore.

– Distrazione all’adduttore. Isak Hien – Operato dopo una lesione muscolare.

– Operato dopo una lesione muscolare. Odilon Kossounou – Lesione al bicipite femorale.

– Lesione al bicipite femorale. Thomas Kristensen – Risentimento ai flessori.

In dubbio: nessun giocatore segnalato.

INTER

Indisponibili:

Ange-Yoan Bonny – Risentimento ai flessori.

– Risentimento ai flessori. Stankovic – Lesione all’adduttore.

In dubbio:

Manuel Akanji – Risentimento muscolare.

Monza-Fiorentina: gli infortunati e i giocatori in dubbio

MONZA

Indisponibili:

Matteo Pessina – Lesione alla rotula.

– Lesione alla rotula. Jan Ziolkowski – Problema alla fascia plantare.

In dubbio:

Patrick Ciurria – Problema fisico.

– Problema fisico. Amney Moutassime – Problema fisico.

– Problema fisico. Cyril Ngonge – Problema muscolare.

FIORENTINA

Indisponibili:

Arthur Atta – Sovraccarico addominale.

– Sovraccarico addominale. Fabiano Parisi – Lesione del legamento crociato anteriore.

– Lesione del legamento crociato anteriore. Marin Pongracic – Lesione al bicipite femorale.

In dubbio:

Luca Ranieri – Problema a un piede.

Indisponibili 12ª giornata Serie A: gli ultimi aggiornamenti prima delle partite

Tra i rientri sicuramente non ci sarà uno dei giocatori più attesi: l’infortunio di Yildiz richiede tempi più lunghi per il rientro. Serve pazienza: lo scenario più prudente sposta il ritorno in campo del turco all’inizio di gennaio, proprio alla vigilia di un trittico di fuoco contro Bologna, Torino e Inter concentrato tra il 3 e il 10 del mese. Anche un ex Juventus molto probabilmente darà forfait: si è verificato un problema al ginocchio per Adzic con il Montenegro. Si attendono gli esami strumentali.

Le notizie più incoraggianti arrivano invece dalle ultime novità infortunati Roma: Paulo Dybala e Mile Svilar sono attesi al rientro in gruppo in vista della prossima giornata, così come anche Mancini. Buone prospettive anche per l’Inter, che dovrebbe recuperare Lautaro Martinez: l’attaccante argentino potrebbe tornare tra i convocati contro l’Atalanta, mentre resta da valutare un suo eventuale impiego dal primo minuto.

C’è ansia in casa Lazio: i biancocelesti devono fare i conti con il problema muscolare di Frattesi occorso in Nazionale e con gli gli infortuni di Sutalo e Tavares, che si aggiungono al forfait prolungato di Gudmundsson. Berardi del Sassuolo e Diao del Como sono potenzialmente recuperabili per la ripresa del campionato, ma ancora in attesa di conferme definitive. Per il Como, invece, arrivano indicazioni positive sul recupero di Chalobah, atteso a disposizione contro il Cagliari.

Dovrebbero richiedere più tempo i recuperi di Kean, Zaccagni, Di Lorenzo e Lobotka, per i quali si guarda soprattutto alle prime settimane di dicembre. Le loro condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni, in vista dei nuovi impegni di campionato. Il comunicato del Como su Kean chiarisce la situazione: “A seguito di un problema durante l’allenamento, Moise Kean è sottoposto a ulteriori visite mediche. La nostra priorità è sostenere la sua guarigione. Forniremo un aggiornamento non appena avremo ulteriori informazioni da condividere.”. Dunque, il rientro rischia di slittare ancora.

Invece, tegola per l’Udinese: c’è lesione per Bertola. E l’infortunio di Belghali in Nazionale rischia di mettere ko il giocatore del Torino per la ripresa del campionato. Ultime news anche sugli infortunati Milan: Maignan recupera, Pavlovic ci prova ma non è sicuro della convocazione per domenica. Novità in casa viola: la Fiorentina dovrebbe recuperare Njie per la sfida contro il Monza. Il centrocampista aveva lasciato anzitempo la partita della sua Svezia contro la Polonia per un dolore alla coscia, ma sta recuperando in fredda.

Notizie importanti sia per il Frosinone che per molti fantallenatori: il rientro di Raimondo si avvicina. L’attaccante del Frosinone sta procedendo nel suo percorso di recupero dopo il serio infortunio alla caviglia sinistra e potrebbe tornare in campo prima rispetto alle previsioni iniziali. Sospiro di sollievo per il Torino e per Vlasic: il centrocampista ha rimediato un semplice affaticamento al flessore del bicipite femorale della coscia destra privo di particolari lesioni. Potrebbe recuperare contro il Napoli.

I due squalificati del turno restano Ndiaye del Parma e Bracaglia del Frosinone. Per tutti gli altri casi, saranno i comunicati delle società e le liste ufficiali dei convocati a definire il quadro definitivo degli assenti nella 12ª giornata della Serie A 2026/2027.