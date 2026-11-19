Torino, Urbano Cairo conferma la disponibilità a vendere la società granata e punta sulla riqualificazione dello stadio Olimpico Grande Torino e del centro sportivo Robaldo

Il futuro del Torino potrebbe passare da una svolta societaria e infrastrutturale. Il presidente Urbano Cairo ha ribadito la propria disponibilità a cedere il club granata, sottolineando come la valorizzazione dello stadio Olimpico Grande Torino e del centro sportivo Robaldo possa rappresentare un’opportunità importante per attirare nuovi investitori.

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Come riportato da Tuttosport, il patron granata è intervenuto a Milano, presso la Sala Buzzati del Corriere della Sera, durante l’ottava edizione degli Sport Industry Talk, evento organizzato dalla RCS Academy Business School. Nel corso dell’incontro ha affrontato diversi temi, dalla possibile vendita della società agli investimenti negli impianti sportivi, fino alla situazione della prima squadra.

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Torino, Cairo conferma la volontà di vendere: attese offerte per il club granata

La questione relativa alla cessione del Torino continua a essere centrale nelle strategie del presidente. Cairo non ha nascosto la propria disponibilità a valutare eventuali proposte, chiarendo però che attualmente non sarebbero arrivate offerte concrete.

SULLA CESSIONE DEL TORINO – «L’ho già detto due anni fa. Sono disponibile a vendere il Torino, ma al momento non ci sono offerte. Però spero che prima o poi arrivino, anche per dare opportunità ad altri imprenditori».

La società granata resta dunque potenzialmente sul mercato. In questo scenario assume particolare importanza anche il mandato conferito a Bank of America, incaricata di individuare possibili investitori e fondi interessati al club.

Cairo ha inoltre evidenziato le opportunità economiche offerte dal calcio italiano, soprattutto rispetto ad altri campionati europei.

SUL POTENZIALE DEL CALCIO ITALIANO – «Il calcio italiano ha un potenziale notevolissimo. Non a caso tanti fondi vengono in Italia perché il nostro calcio è un settore che ha ancora livelli di ingresso molto bassi per chi vuole comprare una squadra. Però il calcio italiano ha anche una qualità e un potenziale notevolissimi».

Torino, lo stadio Olimpico Grande Torino può cambiare il futuro del club

Uno degli aspetti più significativi riguarda il progetto di riqualificazione dello stadio Olimpico Grande Torino e del centro sportivo Robaldo, due strutture considerate strategiche per la crescita economica e sportiva della società.

Il Torino ha recentemente depositato presso il Comune di Torino una proposta di fattibilità per la valorizzazione e la gestione degli impianti, elaborata con il contributo del Politecnico di Torino.

Il progetto prevede una formula di partenariato pubblico-privato, attraverso la finanza di progetto, con la possibilità di ottenere la gestione delle strutture per un periodo particolarmente lungo, fino a un massimo di 99 anni.

SULL’IMPORTANZA DEGLI STADI – «Il nostro calcio ha bisogno di avere luoghi più accoglienti».

SUL PROGETTO DEL TORINO – «Il tema stadio è un tema prioritario sul quale si deve investire, anche perché poi ci saranno ritorni ovviamente importanti. E poi perché la tua casa diventa molto più accogliente per i tifosi. Anche noi abbiamo presentato recentemente una proposta al Comune per poter prendere e gestire lo stadio Olimpico Grande Torino e anche il nostro centro sportivo Robaldo: direttamente noi, per una novantina di anni. Quindi per un numero di anni molto importante».

L’operazione potrebbe consentire al club di sviluppare nuove attività commerciali e aumentare i ricavi, rendendo contemporaneamente più interessante un eventuale investimento da parte di soggetti italiani o internazionali.

Il percorso amministrativo dovrà comunque attraversare diversi passaggi istituzionali, compresa una gara pubblica europea, prima di arrivare all’eventuale assegnazione della gestione.

Torino, Cairo punta sul settore giovanile: il ruolo del Robaldo

Nel progetto di sviluppo del Torino, un ruolo importante sarà riservato anche al settore giovanile. Il centro sportivo Robaldo viene considerato una struttura fondamentale per rafforzare il vivaio granata e valorizzare i talenti del futuro.

SUGLI INVESTIMENTI NEI GIOVANI – «Per un miglior sviluppo del calcio, anche il tema dei vivai è importantissimo. Lo è per tutti, ma a maggior ragione lo è per una squadra come il Toro: investire nei vivai, nei giovani è fondamentale».

L’obiettivo è costruire una società maggiormente strutturata, capace di affiancare agli investimenti sulla prima squadra una crescita sostenibile attraverso le infrastrutture e la formazione dei calciatori.

Torino, Cairo difende Petrachi e Abate: fiducia nel progetto granata

Il presidente si è soffermato infine sulla situazione sportiva del Torino, rispondendo alle domande relative alle recenti dichiarazioni del direttore sportivo Gianluca Petrachi sul contributo dei giocatori più esperti.

Nonostante il rallentamento nelle ultime partite, Cairo ha ribadito la propria fiducia nel lavoro della dirigenza e dell’allenatore Ignazio Abate.

SUI LEADER DELLO SPOGLIATOIO E SUL LAVORO DI PETRACHI – «Se i leader debbano dare di più? Io non voglio entrare nelle cose che ha detto Gianluca Petrachi. Lui è lì e fa bene il suo mestiere di direttore sportivo, pungolando e stimolando i nostri senatori e i leader dello spogliatoio. Io vedo che c’è stato un buon processo di crescita in queste prime 11 partite, con dei momenti di accelerazione forte quando sono arrivate 3 vittorie di fila, e poi con qualche intoppo (solo un punto nelle ultime 3 gare, ndr). Ho fiducia in questo progetto con Petrachi, con il nostro mister Abate e con tutti i nostri giocatori. Sicuramente qualcosa di meglio si può fare, e sono certo che tutti quanti loro abbiano voglia di far meglio e di mostrare le qualità che hanno».

Parole che confermano la volontà del presidente di proseguire lungo il percorso intrapreso, pur mantenendo aperta la possibilità di un futuro cambio di proprietà.

La gestione dello stadio e del Robaldo potrebbe diventare il passaggio decisivo per aumentare il valore del Torino e attirare nuovi investitori, mentre sul campo resta l’obiettivo di dare continuità alla crescita della squadra di Abate.