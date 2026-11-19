Stephan El Shaarawy ripercorre la sua carriera tra Milan, Roma e Genoa: dagli infortuni che ne hanno condizionato la crescita alla rinascita in giallorosso, fino al ritorno nella squadra del cuore

Un viaggio tra passato, presente e futuro, ripercorrendo i momenti più importanti di una carriera ricca di soddisfazioni, ma anche di ostacoli. Stephan El Shaarawy, attaccante del Genoa ed ex calciatore di Milan e Roma, si è raccontato in una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, affrontando numerosi argomenti personali e sportivi.

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Dall’esplosione giovanissimo con la maglia rossonera agli infortuni che hanno rallentato la sua crescita, passando per le esperienze al Monaco, in Cina e nella Capitale. Il Faraone ha parlato anche del ritorno a Genova, del rapporto speciale con Daniele De Rossi e dell’importanza della famiglia, senza dimenticare la discussa finale di Europa League del 2023 contro il Siviglia.

El Shaarawy, il bilancio della carriera e gli anni al Milan

SUL BILANCIO DELLA CARRIERA – «Il bambino Stephan che voleva raggiungere la Serie A e la Nazionale può essere orgoglioso di quanto fatto. Magari il ventenne capocannoniere al Milan si aspettava qualcosa di più. Ma vale per chiunque: io sono soddisfatto della mia carriera, di quello che ho lasciato e trasmesso a chi mi ha voluto bene».

SULL’ESPLOSIONE AL MILAN E GLI INFORTUNI – «Il secondo anno in rossonero è stato il più prolifico e il più bello della mia carriera, negli anni successivi ho avuto due infortuni che mi hanno tenuto fuori tantissimo tempo. Non sono stati periodi semplici, non giocavo ed ero frustrato. Capitò tutto velocemente, un anno molto intenso dentro e fuori dal campo: i primi contratti con gli sponsor, le prime pubblicità, le prime copertine. Ti trovi dentro un mondo molto più grande di te, che sicuramente non è facile gestire. Ci è voluto equilibrio per gestire i momenti buoni e quelli negativi. Ho avuto tanto sostegno dalla mia famiglia che mi ha aiutato a rialzarmi, però era arrivato anche il momento di cambiare e ho provato un’altra esperienza al Monaco».

El Shaarawy, la rinascita alla Roma e la finale di Europa League

Uno dei capitoli più significativi della carriera di El Shaarawy riguarda la sua esperienza alla Roma. L’attaccante ha ricordato il debutto in giallorosso, il successivo trasferimento allo Shanghai Shenhua e il ritorno nella Capitale, soffermandosi anche sulla delusione europea del 2023.

SULLA ROMA, LA CINA E LA FINALE EUROPEA – «Poi per fortuna arrivò la Roma: un cambiamento netto, una rinascita con goal di tacco al volo sotto la Sud all’esordio. La parentesi in Cina allo Shanghai Shenhua? Non posso negare che l’aspetto economico abbia avuto un peso importante nella scelta. L’esperienza non è stata brutta, ma molto difficile: è scoppiato il Covid, il campionato si è fermato7mesi, per la quarantena non potevo tornare a Shanghai e così decisi di interrompere il rapporto e tornare alla Roma. Tutto perfetto tranne quella finale di Europa League che avrebbe cambiato la storia del club, qualcuno non ce l’ha permesso».

Il riferimento è alla finale di Europa League del 31 maggio 2023, disputata a Budapest e vinta ai calci di rigore dal Siviglia. Una partita segnata dalle polemiche per la direzione arbitrale dell’inglese Anthony Taylor, rimasta una delle maggiori delusioni dell’esperienza romanista dell’attaccante.

El Shaarawy e il ritorno al Genoa: il sogno di segnare sotto la Nord

Il ritorno al Genoa rappresenta per El Shaarawy qualcosa di più di una nuova esperienza calcistica. Proprio nel club rossoblù, infatti, l’attaccante aveva mosso i primi passi della propria carriera, sviluppando un legame profondo con la società e con i suoi tifosi.

SUL RITORNO AL GENOA – «Sono cresciuto qui al Genoa, tornare è stata un’emozione davvero speciale. Un effetto particolare: sono tornato a casa. Però devo fare goal sotto la Nord, sarebbe la chiusura perfetta del cerchio».

El Shaarawy, il ruolo decisivo di De Rossi e l’offerta dall’Arabia Saudita

Tra i protagonisti del suo ritorno in rossoblù figura anche Daniele De Rossi, con il quale El Shaarawy aveva già condiviso lo spogliatoio della Roma.

Il Faraone ha spiegato quanto sia stato importante il rapporto con l’ex centrocampista nella scelta di proseguire la propria carriera in Italia, nonostante una proposta economicamente importante arrivata dall’estero.

SU DE ROSSI E L’OFFERTA DALL’ARABIA SAUDITA – «Daniele De Rossi ha avuto un peso importante. Avevo ricevuto una ricca offerta dall’Arabia Saudita, ma avevo bisogno di sentirmi ancora vivo. L’ho ritrovato come lo avevo lasciato a Roma: una persona di grande carattere, un leader, così l’ho sempre riconosciuto all’interno dello spogliatoio. Sa motivare, caricare, cosa dire alla squadra, sempre nel modo e al momento giusto. Grande persona e allenatore preparato».

El Shaarawy, la passione del padre per il Genoa e l’emozione di diventare papà

Particolarmente emozionante anche il racconto del legame familiare con il Genoa, una passione nata molto prima dell’inizio della carriera professionistica dell’attaccante.

El Shaarawy ha ricordato come il padre, originario dell’Egitto, si fosse avvicinato ai colori rossoblù grazie ad alcuni studenti italiani conosciuti durante gli anni universitari.

SUL PADRE E LA PASSIONE PER IL GENOA – «Mio padre era un tifoso genoano ancora prima di trasferirsi in Italia. Quando studiava in Egitto, all’università del Cairo, incontrò un gruppo di studenti italiani che gli parlavano sempre del Genoa e della Gradinata Nord. La prima cosa che ha fatto quando è arrivato in Italia è stata andare allo stadio, si è innamorato e mi ha trasmesso la passione per il Grifone. Mi portava allo stadio quando stavo ancora nel passeggino: adesso divento papà io e pensare che magari porterà mio figlio a vedere me fa un effetto speciale».

El Shaarawy, il curioso incontro con il figlio di Robinho

Infine, un episodio che ha riportato il Faraone agli anni trascorsi al Milan, quando condivideva lo spogliatoio con il brasiliano Robinho.

L’incontro a Genova con il figlio dell’ex attaccante rossonero ha rappresentato un’occasione per ricordare alcuni momenti vissuti a Milanello e riflettere sul tempo trascorso.

SULL’INCONTRO CON IL FIGLIO DI ROBINHO – «Ritrovare il figlio di Robinho qui a Genova è stato bello. Junior mi ha mostrato le foto che facevamo io e suo padre, i giochi a Milanello. Passare da una generazione all’altra fa effetto, non mi fa sentire giovanissimo».

Un racconto che attraversa oltre un decennio di calcio, dai primi successi in rossonero alla maturità raggiunta oggi. Per Stephan El Shaarawy, il ritorno al Genoa rappresenta anche l’occasione di chiudere idealmente un cerchio, tornando nella società che ha accompagnato la sua crescita e quella della sua famiglia.