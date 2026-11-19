Calciomercato Roma, Jamie Gittens è l’obiettivo principale dei giallorossi per gennaio. Testa a testa con il Napoli, cosa succede

La Roma non intende fermarsi e prepara una finestra invernale da protagonista per alimentare il sogno Scudetto, contendendo il primato a Inter e Lazio. Per soddisfare le richieste tattiche di Gian Piero Gasperini, che già dalla scorsa estate aveva indicato la necessità di potenziare la batteria degli esterni offensivi, il direttore sportivo Tony D’Amico ha riacceso i riflettori su Jamie Gittens, talento inglese con origini delle Barbados classe 2004 attualmente in forza al Chelsea.

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La trattativa con il Chelsea e l’incognita legata all’infortunio

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, i dialoghi con i Blues — già avviati durante la sessione estiva senza però arrivare alla fumata bianca — sono tornati caldissimi in vista di gennaio. L’obiettivo della dirigenza giallorossa è impostare un prestito con diritto di riscatto, una formula prudente indispensabile per valutare le condizioni del ragazzo prima di impegnarsi con un acquisto a titolo definitivo.

Approdata a Londra nell’estate 2025 per 56 milioni di euro, l’ex stella del Borussia Dortmund sta vivendo un’annata complicatissima: appena 55 minuti complessivi in due apparizioni in Coppa di Lega, zero presenze in Premier League e un serio infortunio alla caviglia che lo tiene fermo ai box da oltre un mese. A Trigoria si scommette sulla possibilità di fargli ritrovare lo smalto mostrato in Bundesliga, dove aveva chiuso la sua ultima stagione con 12 gol e 5 assist.

L’assist di Donyell Malen e la concorrenza tra Strasburgo e Napoli

Nella corsa all’esterno britannico, tuttavia, la Roma può giocarsi un’arma persuasiva di primo piano: Donyell Malen. L’attaccante olandese, rilanciatosi alla grande proprio nel campionato italiano, ha condiviso con Gittens due stagioni al Borussia Dortmund stringendo un rapporto molto solido e avrebbe già sponsorizzato il progetto giallorosso all’ex compagno, invitandolo a scegliere la Serie A per rimettersi in gioco.

La strada verso la Capitale resta comunque insidiosa a causa della folta concorrenza. Oltre all’ipotesi interna alla galassia BlueCo, che valuta un trasferimento temporaneo allo Strasburgo, sul classe 2004 si è inserito con decisione anche il Napoli, determinato a regalare un rinforzo offensivo di spessore a Max Allegri per il girone di ritorno.