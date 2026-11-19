Il tecnico del Torino Ignazio Abate: «Contro il Napoli dobbiamo fare una gara di personalità e cercare con convinzione i punti. Sosta? Ci è servita». Le parole

Dopo la pausa per le Nazionali, il Torino allenato da Ignazio Abate, si prepara a tornare in campo nella sfida casalinga contro il Napoli di Massimiliano Allegri, in programma sabatoalle 20:45 per la 12ª giornata di Serie A. Chiamato al riscatto dopo tre ko o risultati negativi di fila contro Como, Frosinone e Lecce, il Torino proverà a superare in classifica il Napoli, decimo a 15 punti con appena un punto di vantaggio.

In conferenza stampa, Abate ha presentato l’impegno contro gli uomini di Allegri. Di seguito le sue dichiarazioni.

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PAROLE – «Sosta? Ci è servita tanto: abbiamo recuperato degli infortunati e abbiamo messo benzina nelle gambe. Avevamo diversi nazionali, ma siamo riusciti a gestirli: non deve rappresentare un alibi. Abbiamo recuperato alcuni concetti che voglio vedere contro il Napoli»

ATTACCO – «È tutta la squadra a determinare la fase offensiva: non sarà un solo giocatore a cambiarla. Anche quando non abbiamo la palla, gli attaccanti devono essere i primi difendenti»

ROTAZIONI – «Giochiamo con un centrocampo a tre: quindi se Casadei dovesse giocare lo farà nel suo ruolo preferito. Abbiamo anche Gineitis che ha caratteristiche differenti. Valuteremo in base alla partita.»

INFORTUNATI – «Per quanto riguarda Vlasic e Belghali decideremo domani: per ora li abbiamo gestiti. Pellegri è tornato a disposizione e ha finalmente trovato continuità: spero riesca a togliersi qualche soddisfazione. Fortini è recuperato, ma in ritardo di condizione»

IL MOMENTO – «Contro il Lecce non siamo riusciti a scardinare il loro blocco basso, ma abbiamo avuto il coraggio di provare a vincere la partita. Non dobbiamo pensare di avere un calendario complicato: dobbiamo fare una gara di personalità e cercare con convinzione i punti.»