UEFA e FIFA si scontrano ancora sul caso Forward Enterprise! Lettera di Ceferin contro Infantino, la ricostruzione di quanto successo

Si inasprisce la frattura istituzionale tra UEFA e FIFA sulla gestione del progetto FIFA Forward Enterprise (FFE), il piano da circa 20 miliardi di dollari — poi ritirato — che mirava ad aprire le attività commerciali dei Mondiali a investitori privati. Secondo quanto riportato da Sky News, gli otto rappresentanti europei nel Consiglio mondiale, tra cui il presidente Aleksander Ceferin, hanno inviato una nuova dura comunicazione ai vertici guidati da Gianni Infantino, denunciando l’assenza di risposte ai quesiti inoltrati il 19 e 23 ottobre: «Facciamo riferimento alla vostra lettera del 2 novembre, relativa alle domande e alle richieste di informazioni – e non “pretese” – presentate dalla UEFA a nostro nome il 19 e il 23 ottobre. Tuttavia, a oggi, la FIFA non ha risposto a nessuna di queste domande, non ha fornito la documentazione richiesta e non ha indicato quando intenda farlo».

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Il nodo dei documenti a Zurigo e i diritti del Consiglio FIFA

Lo scorso 2 novembre la FIFA aveva aperto alla possibilità di visionare alcuni atti presso la sede di Zurigo sotto rigidi protocolli di riservatezza, un’offerta ritenuta tardiva e parziale dai firmatari: «Ci preoccupa che tale consultazione sembri limitarsi soltanto ad alcuni “documenti chiave”, senza specificare quali, relativi esclusivamente alla proposta FFE ormai abbandonata, nonostante le nostre domande e richieste riguardino anche altre questioni». Richiamando gli statuti federali e la legislazione svizzera, gli otto dirigenti rivendicano inoltre le proprie prerogative di controllo: «Abbiamo pertanto il diritto di accedere alla documentazione, alle informazioni e ai materiali richiesti, al fine di adempiere correttamente e diligentemente ai nostri doveri».

Il fronte giudiziario negli Stati Uniti e le elezioni del 2027

La battaglia prosegue parallelamente nelle aule giudiziarie degli Stati Uniti, dove la UEFA sta raccogliendo prove e testimonianze in vista di un eventuale procedimento in Svizzera contro Infantino e altri dirigenti (iniziative finalizzate all’acquisizione di atti, senza che ciò costituisca alcun accertamento di responsabilità): nei giorni scorsi un tribunale federale americano ha infatti respinto il tentativo di alcune società riconducibili alla FIFA di bloccare l’accesso ai documenti. Inviando la lettera per conoscenza a tutti i membri del Consiglio, i rappresentanti europei lanciano infine un affondo politico decisivo verso le elezioni presidenziali FIFA di marzo 2027, che vedranno Infantino sfidare Philippe Diallo e Kohzo Tashima: «In ultima analisi, la questione è se il presidente e l’amministrazione della FIFA riconoscano la propria responsabilità nei confronti del Consiglio FIFA».