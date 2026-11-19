Infortunio Meret, il Napoli perde il suo portiere a seguito di un trauma avvenuto in allenamento. Le condizioni e i tempi di recupero

Brutte notizie per il Napoli nella marcia di avvicinamento al prossimo impegno di Serie A, in programma sabato alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona contro il Torino. La seduta pomeridiana svolta dagli azzurri presso l’SSC Napoli Training Center è stata infatti segnata da un serio imprevisto che riguarda il reparto dei portieri: Alex Meret ha riportato un infortunio che lo costringerà a restare lontano dal terreno di gioco per diversi mesi. Un contrattempo pesante per la squadra partenopea, arrivato proprio nel giorno in cui il gruppo si era finalmente riunito al completo dopo la pausa dedicata agli impegni delle selezioni nazionali.

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Infortunio Alex Meret: l’esito degli esami al Pineta Grande Hospital

Nel corso dell’allenamento odierno, Meret ha rimediato un trauma che ha immediatamente richiesto approfondimenti clinici da parte dello staff medico del club partenopeo. L’estremo difensore azzurro si è dunque sottoposto agli esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital per valutare con precisione l’entità del problema fisico accusato sul campo. Gli accertamenti diagnostici hanno purtroppo evidenziato una frattura della quinta vertebra lombare, un quadro clinico delicato che impone la massima prudenza. Come comunicato ufficialmente dalla società, il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo sotto la supervisione dei sanitari del Napoli, avviando fin da subito le cure necessarie per favorire la guarigione e monitorare l’evoluzione del quadro clinico nei prossimi giorni.

Il report dall’SSC Napoli Training Center: gruppo al completo per il Torino

Al netto della tegola legata alle condizioni di Meret, il lavoro sul campo è proseguito regolarmente in vista della sfida casalinga contro i granata. La buona notizia di giornata per l’ambiente azzurro riguarda il rientro alla base di tutti i calciatori impegnati con le rispettive nazionali, circostanza che consente allo staff tecnico di preparare l’appuntamento di sabato sera potendo contare sull’intero resto della rosa. Nel dettaglio, la squadra ha sostenuto una seduta pomeridiana articolata in una prima fase di attivazione fisica, seguita da un intenso lavoro tecnico-tattico mirato a mettere a punto i meccanismi di gioco per affrontare il Torino davanti al pubblico del Maradona.