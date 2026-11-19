Il Real Madrid ha rinnovato il contratto anche di Aurelien Tchouameni: il comunicato ufficiale con tutti i dettagli

Il Real Madrid blinda uno dei pilastri del proprio centrocampo e annuncia ufficialmente il rinnovo contrattuale di Aurélien Tchouaméni. Attraverso una nota diramata sui propri canali ufficiali, il club spagnolo ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il calciatore francese per il prolungamento fino al 30 giugno 2032. Una mossa strategica di grande rilievo per la società madrilena, che sceglie così di legare a lungo termine il futuro della propria mediana a un elemento ormai centrale nello scacchiere dei Blancos.

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Cinque stagioni al Real Madrid: numeri e trofei di Tchouaméni

Approdato nella capitale spagnola nel 2022, Tchouaméni ha saputo ritagliarsi fin da subito un ruolo di primo piano all’interno di uno spogliatoio ricco di campioni, imponendosi grazie a fisicità, senso della posizione e qualità nella gestione del pallone. Nel corso delle cinque stagioni trascorse indossando la prestigiosa maglia del Real, il centrocampista transalpino ha già raggiunto l’importante traguardo delle 205 partite ufficiali disputate in tutte le competizioni, diventando una presenza costante e affidabile nelle rotazioni della squadra.

Oltre alla continuità di rendimento, il percorso madrileno di Tchouaméni è stato scandito da una straordinaria serie di successi collettivi. In cinque annate al Santiago Bernabéu, infatti, il mediano ha arricchito la propria bacheca personale con ben 8 titoli: nel dettaglio, il suo palmarès con i Blancos vanta 1 Champions League, 2 Mondiali per club, 2 Supercoppe UEFA, 1 Liga, 1 Copa del Rey e 1 Supercoppa di Spagna. Un bottino di assoluto prestigio che testimonia il peso specifico del giocatore nei trionfi nazionali e internazionali del club.

Un punto fermo anche con la Nazionale francese

L’importanza di Tchouaméni non si limita esclusivamente al rendimento espresso con il club spagnolo, ma trova piena conferma anche sul palcoscenico internazionale. Il centrocampista rappresenta infatti una colonna portante della Nazionale francese, selezione con cui ha collezionato finora 50 presenze ufficiali, tagliando un traguardo significativo per la sua carriera con i Bleus. Anche con la rappresentativa transalpina non sono mancate le soddisfazioni: nel suo percorso internazionale spicca infatti la conquista della Nations League nel 2021, trofeo che completa il profilo di un calciatore abituato a competere e vincere ai massimi livelli. Con questa firma fino al 2032, il Real Madrid si assicura dunque esperienza, solidità e continuità tecnica per le prossime stagioni.