Napoli, assalto del PSV per De Bruyne ma il club alza il muro: il futuro del belga resta un rebus e il mercato di gennaio si avvicina…

Il nome di Kevin De Bruyne, centrocampista belga arrivato a Napoli dopo la conclusione della sua lunga esperienza al Manchester City, continua a essere al centro delle indiscrezioni di mercato. Nelle ultime settimane il PSV Eindhoven ha manifestato un concreto interesse per il giocatore, ma la strada che porta ai Paesi Bassi appare tutt’altro che semplice.

Secondo le ricostruzioni provenienti dall’estero, il Napoli avrebbe infatti respinto i primi approcci del club olandese, dimostrando di non voler rinunciare facilmente a uno dei profili più prestigiosi della propria rosa.

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Il Napoli fissa il prezzo per De Bruyne

La posizione della società partenopea appare piuttosto chiara. Il club intende tutelare il proprio investimento e, pur essendo disposto ad ascoltare eventuali proposte, valuta il cartellino del centrocampista belga non meno di 7 milioni di euro.

Una richiesta che rischia di complicare i piani del PSV. Da una parte c’è la volontà del club olandese di riportare un campione di livello internazionale in Eredivisie, dall’altra la necessità di trovare una formula economicamente sostenibile per un giocatore che ha ormai 35 anni.

A rafforzare la posizione del Napoli contribuisce anche la situazione contrattuale del giocatore.

Contratto e opzione: gli azzurri hanno il controllo della situazione

Sebbene l’accordo attuale sia destinato a scadere al termine della stagione, il Napoli può contare su una clausola che gli garantisce un’opzione di estensione del rapporto.

Un elemento che aumenta il potere negoziale del club e rende più complessa qualsiasi trattativa in uscita. Per questo motivo la dirigenza non sembra intenzionata a concedere sconti significativi a eventuali pretendenti.

Allegri vuole trattenere il belga

Anche sul fronte tecnico i segnali vanno nella stessa direzione. Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, avrebbe espresso la volontà di continuare a lavorare con il centrocampista belga. Una linea condivisa anche dal direttore sportivo Giovanni Manna e dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Nonostante le difficoltà emerse in questa prima parte di stagione, il club considera ancora De Bruyne una risorsa importante sotto il profilo tecnico e dell’esperienza.

La volontà del giocatore e la pista PSV

Se il Napoli preferirebbe proseguire insieme, la posizione del giocatore sembra diversa. Secondo le indiscrezioni, De Bruyne starebbe valutando la possibilità di cambiare aria già durante il mercato invernale.

Tra le motivazioni che spingerebbero verso una partenza ci sarebbero sia questioni legate al progetto tecnico sia motivi familiari. Il PSV rappresenterebbe una destinazione particolarmente gradita grazie alla vicinanza con il Limburgo belga, dove la famiglia del giocatore possiede la propria abitazione.

Da tempo il club olandese starebbe dialogando con l’entourage del centrocampista per comprendere la fattibilità dell’operazione.

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Trattativa complicata

Al momento, però, l’ostacolo principale resta il Napoli. La società azzurra non appare disposta a facilitare l’uscita di uno dei suoi giocatori più rappresentativi e intende sfruttare la propria posizione contrattuale.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se il PSV riuscirà ad avvicinarsi alle richieste del club partenopeo oppure se De Bruyne sarà costretto a rimandare qualsiasi discorso sul proprio futuro. La sensazione è che la vicenda sia destinata ad accompagnare tutto il mercato invernale.