Rinnovo Thuram Inter, il francese chiede un aumento ma la nuova politica salariale nerazzurra complica l’accordo

Il futuro di Marcus Thuram torna al centro delle strategie dell’Inter. Nonostante un rendimento da protagonista tra le ultime due soste per le Nazionali, l’attaccante francese non ha ancora trovato un accordo per prolungare il contratto. La volontà di continuare insieme esiste, ma le richieste economiche del giocatore devono confrontarsi con la politica di sostenibilità imposta da Oaktree.

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Rinnovo Thuram Inter, il nodo dello stipendio

Attualmente Thuram percepisce circa 6 milioni di euro netti a stagione, beneficiando delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Crescita. Il classe 1997 vorrebbe ottenere un aumento, ma la dirigenza nerazzurra intende privilegiare accordi con una parte fissa contenuta e bonus legati ai risultati individuali e collettivi.

Una strategia che potrebbe rendere complicata l’intesa, considerando anche l’età del francese alla scadenza dell’attuale contratto.

Rinnovo Thuram Inter, dalla società filtra ottimismo

Nonostante le difficoltà, l’Inter resta fiduciosa sulla possibilità di raggiungere un accordo. Il giocatore aveva già manifestato la volontà di proseguire l’avventura milanese durante la gestione sportiva di Piero Ausilio.

Nel frattempo, il club lavora anche sugli altri rinnovi: Federico Dimarco è legato ai nerazzurri fino al 2028, Carlos Augusto si avvicina al prolungamento fino al 2031 e per Hakan Calhanoglu sono attese novità.

Rinnovo Thuram Inter, attenzione al mercato estivo

Qualora non arrivasse un’intesa, a giugno potrebbero aprirsi scenari differenti. La crescita di Francesco Pio Esposito offre nuove prospettive offensive, mentre Thuram conserva un importante mercato internazionale.

L’attaccante possiede una clausola rescissoria da 85 milioni di euro, cifra finora mai raggiunta dalle pretendenti. L’ipotesi di una cessione resta comunque secondaria rispetto alla volontà di trovare un accordo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.