Calciomercato Milan, Ermedin Demirovic dello Stoccarda prende quota per gennaio: ecco perché piace ai rossoneri

Il Milan continua a lavorare in vista della sessione invernale di calciomercato, con particolare attenzione al reparto offensivo. La dirigenza rossonera vuole individuare un’alternativa affidabile a Gonçalo Ramos, senza mettere in discussione l’investimento effettuato in estate per acquistare il centravanti portoghese. Tra i nomi valutati starebbe guadagnando terreno quello di Ermedin Demirovic, attaccante bosniaco dello Stoccarda.

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Secondo quanto riportato da Tuttosport, il classe 1998 rappresenterebbe una soluzione interessante per caratteristiche tecniche, esperienza internazionale e potenziale sostenibilità dell’operazione. Una candidatura che potrebbe modificare le gerarchie del mercato rossonero, soprattutto considerando le difficoltà legate alle piste Nicolò Tresoldi ed Endrick.

Calciomercato Milan, Krösche punta su Demirovic: il retroscena

Uno degli elementi che potrebbero favorire l’eventuale operazione riguarda Markus Krösche, nuovo Head of Football del Milan. Il dirigente tedesco conosce da tempo Demirovic e ne apprezzerebbe le qualità, tanto da considerarlo un profilo adatto al progetto tecnico guidato da Ruben Amorim.

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La strategia del club sarebbe quella di aumentare le alternative offensive senza ridimensionare Gonçalo Ramos, arrivato a Milano attraverso un investimento particolarmente importante. L’inserimento di un altro centravanti permetterebbe all’allenatore portoghese di gestire meglio le rotazioni e valutare differenti soluzioni tattiche.

Calciomercato Milan, i numeri di Demirovic attirano l’attenzione

A rendere interessante il nome dell’attaccante bosniaco contribuisce anche il rendimento con lo Stoccarda. I dati stagionali riportati indicano nove reti complessive, delle quali cinque realizzate in nove presenze di Bundesliga e quattro in altrettante gare di Champions League.

Numeri che confermano la capacità di Demirovic di incidere anche nelle competizioni europee. Il suo profilo avrebbe inoltre attirato l’attenzione di alcune società inglesi, elemento che potrebbe complicare un’eventuale trattativa.

Il centravanti risulta legato allo Stoccarda fino al 30 giugno 2028. Secondo le indiscrezioni riportate, non sarebbe ancora stata raggiunta un’intesa per il prolungamento del contratto, ma questo non garantisce necessariamente una cessione a gennaio.

Calciomercato Milan, Demirovic può giocare anche insieme a Ramos

Un altro aspetto particolarmente apprezzato riguarda la duttilità offensiva del bosniaco. Demirovic può essere impiegato come riferimento centrale, ma anche da seconda punta o, all’occorrenza, in posizione più defilata.

Questa flessibilità potrebbe risultare preziosa per Ruben Amorim, che avrebbe la possibilità di utilizzarlo sia come alternativa a Ramos sia contemporaneamente al portoghese.

Le difficoltà economiche e sportive delle operazioni Tresoldi ed Endrick potrebbero dunque favorire l’ascesa del centravanti dello Stoccarda nelle valutazioni rossonere. Per il momento, tuttavia, si tratta di un’indiscrezione di mercato: non risultano confermate offerte ufficiali del Milan.